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Президент как чирлидер: Трамп предложил проводить военные парады

19.01.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что военными парадами Штаты смогут продемонстрировать свою мощь, пишет The Washington Post.

Президент как чирлидер: Трамп предложил проводить военные парады
© REUTERS Jonathan Ernst
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"Нужно многое делать, чтобы быть президентом, и одна из вещей, которые нужно делать — вдохновлять свою страну (дословно — "быть чирлидером" — Sputnik)", — убежден Трамп.

Один из источников вдохновения, по мнению политика — демонстрация военной мощи страны. Так, он предложил запустить военный парад по одной из главных улиц Вашингтона, а авиацию заставить пролететь от Нью-Йорка до столицы. Так Трамп планирует реализовывать свой лозунг "Сделаем Америку снова великой".

В США регулярно проводятся военные парады, но они приурочены к знаковым памятным датам. Во время этих парадов не демонстрируется военная техника. В последний раз крупный военный парад, где на улицы выезжала техника, прошел в 1991 году в Вашингтоне в честь окончания операции "Буря в пустыне" в Ираке.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.

 
Теги: Минск
 
 
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По задумке 45-го президента военные должны пройти маршем по главной улице, а над Нью-Йорком можно запустить авиацию.

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