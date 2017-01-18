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Президент как чирлидер: Трамп предложил проводить военные парады
19.01.2017 14:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что военными парадами Штаты смогут продемонстрировать свою мощь, пишет
© REUTERS Jonathan Ernst
"Нужно многое делать, чтобы быть президентом, и одна из вещей, которые нужно делать — вдохновлять свою страну (дословно — "быть чирлидером" — Sputnik)", — убежден Трамп.
Один из источников вдохновения, по мнению политика — демонстрация военной мощи страны. Так, он предложил запустить военный парад по одной из главных улиц Вашингтона, а авиацию заставить пролететь от Нью-Йорка до столицы. Так Трамп планирует реализовывать свой лозунг "Сделаем Америку снова великой".
В США регулярно проводятся военные парады, но они приурочены к знаковым памятным датам. Во время этих парадов не демонстрируется военная техника. В последний раз крупный военный парад, где на улицы выезжала техника, прошел в 1991 году в Вашингтоне в честь окончания операции "Буря в пустыне" в Ираке.
Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.
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По задумке 45-го президента военные должны пройти маршем по главной улице, а над Нью-Йорком можно запустить авиацию.
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