МИНСК, 19 янв — Sputnik. Избранный президент США Дональд Трамп считает, что военными парадами Штаты смогут продемонстрировать свою мощь, пишет The Washington Post .



© REUTERS Jonathan Ernst С чем приходит в Белый дом Дональд Трамп

"Нужно многое делать, чтобы быть президентом, и одна из вещей, которые нужно делать — вдохновлять свою страну (дословно — "быть чирлидером" — Sputnik)", — убежден Трамп.

Один из источников вдохновения, по мнению политика — демонстрация военной мощи страны. Так, он предложил запустить военный парад по одной из главных улиц Вашингтона, а авиацию заставить пролететь от Нью-Йорка до столицы. Так Трамп планирует реализовывать свой лозунг "Сделаем Америку снова великой".

В США регулярно проводятся военные парады, но они приурочены к знаковым памятным датам. Во время этих парадов не демонстрируется военная техника. В последний раз крупный военный парад, где на улицы выезжала техника, прошел в 1991 году в Вашингтоне в честь окончания операции "Буря в пустыне" в Ираке.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января.