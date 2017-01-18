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Эксперты: проблема Донбасса останется надолго

19.01.2017 15:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Хотел бы увидеть прогресс, но, на мой взгляд, происходит своего рода стабилизация конфликта. К сожалению, конфликт не решен. Стороны приняли ряд шагов по саботажу минских договоренностей", — высказался политолог Александр Шпаковский.

Как отметил эксперт в пресс-центре Sputnik, конфликт еще не заморожен, но имеет малую интенсивность. В том числе, по его мнению, — и из-за отсутствия прогресса по переговорам обмена "всех на всех".

Эксперты: проблема Донбасса останется надолго
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Главная проблема контактной группы в Минске — непрозрачность. Никто не знает, о чем ведутся переговоры, кто саботирует их. Кажется, уже и Украина не хочет видеть Донбасс как часть страны — там три миллиона очень лояльных избирателей, что скажется потом на выборах", — отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, а также добавил, что проблема в Донбассе будет долгой и продлится как минимум пять лет.

Белорусский философ и политолог Алексей Дзермант выразил уверенность: менять площадку переговоров по Украине не надо, а вот формат — необходимо. Необходимым условием он назвал подключение к переговорам представителей США. С этим мнением согласились все эксперты.

Почему же конфликт до сих пор не решен, пояснил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

"Так называемая "партия войны" сознательно саботирует переговоры, они думают — пусть конфликт остается тлеющим. Потом, возможно, Россия будет вынуждена интегрировать Донбасс в свой состав", — предположил он и также добавил, что проблема с регионом будет долгой именно из-за нежелания идти сторон на компромиссы.

Полную версию обсуждения экспертами войны в Донбассе смотрите на видео.

 
Теги: Минск
 
 
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