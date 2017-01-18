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флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" вмерз в лед
Часть украинского флота вместе с флагманом — сторожевым кораблем «Гетман Сагайдачный» — оказались скованы льдами в Военной гавани Одесского порта,
Судя по бортовым номерам, в ледовом плену находятся сторожевики «Павел Державин», «Подолье» и «Николаев», а также единственный парусник Украины — учебный трехмачтовый корабль «Дружба».
По сведениям украинского новостного портала, Хлебная и Нефтяная гавани тоже почти скованы льдом. Буксиры время от времени двигаются по заливу и не дают морю замерзнуть окончательно.
«Гетман Сагайдачный» изначально закладывался как сторожевой корабль проекта 11 351 «Нерей», позже был переквалифицирован во фрегат.
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"Гетман Сагайдачный" изначально закладывался как сторожевой корабль проекта 11 351 "Нерей", позже был переквалифицирован во фрегат.
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