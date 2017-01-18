Часть украинского флота вместе с флагманом — сторожевым кораблем «Гетман Сагайдачный» — оказались скованы льдами в Военной гавани Одесского порта, сообщает новостной портал 048.ua.



Фото: 048.ua

Судя по бортовым номерам, в ледовом плену находятся сторожевики «Павел Державин», «Подолье» и «Николаев», а также единственный парусник Украины — учебный трехмачтовый корабль «Дружба».



Фото: 048.ua

По сведениям украинского новостного портала, Хлебная и Нефтяная гавани тоже почти скованы льдом. Буксиры время от времени двигаются по заливу и не дают морю замерзнуть окончательно.

«Гетман Сагайдачный» изначально закладывался как сторожевой корабль проекта 11 351 «Нерей», позже был переквалифицирован во фрегат.

Читайте также: Украина модернизирует флагман своего флота