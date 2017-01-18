МИНСК, 19 янв — Sputnik. Единственный выходной, который оставили на этой неделе трудящимся судьба и белорусское правительство, еще не повод провести его на диване. К тому же еще есть вечер субботы.



© Фото: из личного архива автора "Невеста": российские киношники научились пугать

Несколько вариантов — где зарядиться эмоциями и впечатлениями, культурно и душевно отдохнуть в этот уик-энд — собраны в обзоре от Sputnik

Ужасная "Невеста"

В прокат вышел российский фильм ужасов "Невеста". Это уже не первая попытка молодого российского режиссера Святослава Подгаевского напугать зрителей. До этого были "Владение 18" и "Пиковая дама: Черный обряд". И если первый блин, судя по сборам оказался комом, то во втором случае картина Подгаевского смогла собрать более 2 миллионов долларов при бюджете менее чем полмиллиона.



© Sputnik Евгения Новоженина Премьера фильма "Невеста"

Новый ужас — о молодой женщине Насте, которая приехала знакомиться с родственниками мужа. Его семья уговаривает Настю провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и женщину начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия.

"Аида" в оперном

В субботу в оперном дают "Аиду" — Филипп Фиппович бы оценил. Это возможность скрасить вечер, наблюдая за трагическая историей о любви, оформленной Джезеппо Верди в красивую музыку и переосмысленной белорусскими постановщиками — дирижером Вячеславом Воличем и режиссером Михаилом Панджавидзе.



© Sputnik/ Виктор Толочко Опера "Аида" Большого театра Беларуси

Когда: в субботу;

где: в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси;

стоимость билетов: от 4 до 100 рублей.

Селфи в музее

Если по какой-то причине, у вас не получилось присоединиться к Международной акции #MuseumSelfie, которая в среду проходила во всех мировых и многих белорусских музеях, есть шанс наверстать упущенное в выходные. Национальный центр Современных искусств продлил свое участие в акции до воскресенья.

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно сделать селфи на фоне любого экспоната НЦСИ и разместить его на своих страницах в соцсетях с хэштегами #MuseumSelfie, #MuseumSelfie2017 и #NCSM.



© Sputnik Григорий Сысоев Селфи у Венеры Миилосской в Лувре

Авторов трех самых интересных снимков обещают поощрить билетами на три выставки НЦСИ в течение 2017 года.

Когда: в субботу и воскресенье;

где: Национальный центр Современных искусств

Бесплатный итальянский мастер-класс

Чудо не обещают, но гарантируют, что уже после первого занятия слушатели бесплатного мастер-класса смогут произнести свои первые фразы на итальянском. Бесплатный мастер-класс по итальянскому языку для начинающих организует "Мастерская успеха".



© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин Готовим с шефом: мантуйский пирог с кедровыми орешками

Учить будут с использованием европейских коммуникативных методик, благодаря которым, настаивают организаторы, всего лишь за 1 час можно освоить азы иностранных языков. Бонусом для участников, которые решат продолжить обучение, станет сидка на образовательный курс.

Когда: суббота и воскресенье в 12.00;

где: культурный и образовательный центр "Мастерская успеха".

Minsk Urban Weekend

Масштабное событие для все участников и поклонников уличной культуры пройдет в субботу в многофункциональном арт пространстве "Верх". Анонсируют кинопоказ, маркет с одеждой и едой, танцевальный баттл и масштабное афтепати с главными отечественными представителями beat- и bass- сцены.

Как обещают организаторы, в эту субботу территория пространства "Верх" превратится в дом для каждого адепта стрит-культуры и наглядно продемонстрирует, что этот город еще не заснул окончательно.

Когда: в субботу в 15.00;

где: многофункциональное арт пространство "Верх";

стоимость билета: 10 рублей.

Ночные катания в Силичах

В течение удлиненной рабочей недели почти не остается возможности насладиться зимой — той самой настоящей, которой нас балует природа в этом году. Потому для ноги, точнее лыжи, а также санки, ледянги и тюбинги в руки, и на горку.



© Sputnik Константин Родиков На горных лыжах теперь можно кататься не только днем, но и ночью

Аргумент, что нет времени, не принимается. В горнолыжном центре Силичи покататься можно даже ночью.

В пятницу и субботу здесь ждут всех желающих на ночную катания, причем для гостей открыта в том числе и учебная трасса, а также пункты проката и сноупарк.

Когда: в субботу с 22.00 до 1.00;

где: горнолыжный центр Силичи.