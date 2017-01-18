Девелопер Брюс Маковски выставил на продажу новенькую виллу в Лос-Анджелесе за рекордную сумму в 250 миллионов долларов. Столько стоит особняк площадью 3,5 тысячи квадратных метров, пишут американские СМИ. Forbes и New York Post назвали эту виллу самой дорогой за всю историю США.



Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

Вилла расположена в элитном анклаве Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Из окон четырехэтажного особняка открывается панорамный вид на Лос-Анджелес и Тихий океан. На крыше виллы предусмотрена небольшая вертолетная площадка, в цоколе — внушительный гараж.





Особняк состоит из двух хозяйских спален, десяти гостевых спален, трех кухонь, двух полностью укомплектованных винных погребов, полноценного боулинг-холла, крытого и открытого кинотеатра.



Фото Bruce Makowsky / BAM Luxury Development

Территория при доме — 1,5 тысячи квадратных метров. Есть территории с террасами, зонами отдыха, фитнес-центром, зоной барбекю и 25-метровым бассейном.

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