﻿ Беларусь и Латвия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь и Латвия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею

19.01.2017 15:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Латвия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Отметим, что обе страны уже принимали чемпионаты мира. В Латвии хоккейный форум проходил в 2006 году. Финальный матч состоялся в «Арене-Рига» (вместимость — 10 200 зрителей). Беларусь была хозяйкой чемпионата мира в 2014 году с решающим поединком на «Минск-Арене» (15 086).

Помимо совместно белорусской-латвийской заявки претендентом на проведением чемпионата мира является Финляндия.

Более подробно о совместном проекте Беларуси и Латвии читайте сегодня в итоговом репортаже SPORT.TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Латвия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выходные в Минске: куда пойти 21 и 22 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика