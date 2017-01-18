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Беларусь и Латвия подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2021 по хоккею
Беларусь и Латвия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году.
Отметим, что обе страны уже принимали чемпионаты мира. В Латвии хоккейный форум проходил в 2006 году. Финальный матч состоялся в «Арене-Рига» (вместимость — 10 200 зрителей). Беларусь была хозяйкой чемпионата мира в 2014 году с решающим поединком на «Минск-Арене» (15 086).
Помимо совместно белорусской-латвийской заявки претендентом на проведением чемпионата мира является Финляндия.
Более подробно о совместном проекте Беларуси и Латвии читайте сегодня в итоговом репортаже SPORT.TUT.BY.
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Беларусь и Латвия подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2021 году.
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