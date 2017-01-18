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Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе.

Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании нефтегазовых вопросов в Москве, промежуточные итоги ожидаются на следующей неделе, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС .

"Белорусы сейчас в Москве, там делегация во главе с замминистра. Я думаю, на следующей неделе будут промежуточные итоги переговоров", - сказал он.