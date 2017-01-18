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Москва оценила диалог с Беларусь по нефтегазовым вопросам как продуктивный

19.01.2017 16:06 — Разное | Ежедневник  
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Москва оценила диалог с Беларусь по нефтегазовым вопросам как продуктивный

фото: bdg.by

Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе.

Белорусская делегация проводит переговоры об урегулировании нефтегазовых вопросов в Москве, промежуточные итоги ожидаются на следующей неделе, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, передает ТАСС.

"Белорусы сейчас в Москве, там делегация во главе с замминистра. Я думаю, на следующей неделе будут промежуточные итоги переговоров", - сказал он. 

 
 
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Промежуточные итоги переговоров буду представлены на следующей неделе.

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