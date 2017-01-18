Во время поисковой операции, развернувшейся в районе крушения российского самолета Ту-154, был найден легкий бомбардировщик Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston времен Великой Отечественной войны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: polska-kaliningrad.ru

По сведениям издания, на поверхность был поднят один из двигателей двухмоторного самолета, маркировка которого поможет установить дальнейшую судьбу экипажа и принадлежность самолета.

По предварительным данным, найденный Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка. Самолет упал в море при взлете с аэродрома Адлера в ноябре 1942 года. Такие самолеты поставлялись в СССР по ленд-лизу.

Напомним, что Ту-154 Минобороны России упал в Черное море 25 декабря. На борту лайнера, который направлялся из Адлера в сирийский город Латакия, находились 92 человека. В их числе были военнослужащие, музыканты ансамбля им. Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

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