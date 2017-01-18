

Чаще всего раздвижные двери можно встретить в супермаркетах, только подойдешь к ним — как они сразу же открываются. Разумеется, классические конструкции можно в любой момент заменить раздвижными моделями, предварительно ознакомившись с техническими особенностями раздвижных дверей, а также удобством их использования.

Детальнее о разновидностях раздвижных систем

Если разобраться в конструктивных параметрах, то можно обнаружить, что все раздвижные двери объединяются общим принципом работы, несмотря на различие в дизайне и технических характеристиках. Каждая конструкция состоит из трех незаменимых частей: полотна двери разного материала, роликового механизма, благодаря которому дверь открывается, и направляющих элементов, которые дают возможность передвигать конструкцию в обоих направлениях (по функционалу напоминают «рельсы»).

Роликовых механизмов может быть два или четыре, а количество направляющих частей, в таком случае, будет один или два. Зафиксировать профили разрешается вверху, для этого понадобится один комплект, или вверху и внизу, в таком случае деталей нужно вдвое больше.

В условиях обычной квартиры уместна установка одностворчатого варианта — межкомнатных дверей, которые состоят из одного полотна, уходящего в правую или левую сторону. Если места в околодверном пространстве достаточно, то ставят два полотна, которые будут расходиться в разные стороны.

В комплект раздвижной системы входит дверная фурнитура, набор крепёжных элементов, доборы, а также декоративные планки, которые скрывают роликовый механизм.

Встречаются раздвижные двери следующих видов: радиусные, каскадные и сборные, купе и «гармошка».

В квартирах обычно устанавливают дверь-купе с одним либо двумя полотнами. Их отличительная черта — простая установка и удобство эксплуатации.

Преимущества конструкций

Экономия площади.

«Устойчивость» к сквознякам.

Возможность автоматизации открытия/закрытия.

Отсутствие порогов.

Недостатки систем

Высокая стоимость всех комплектующих.

Низкая шумоизоляция.

Невозможность расположения мебели в районе монтажа направляющих.

Характерные черты роликового устройства

Перед покупкой двери , изучите особенности работы роликового механизма. Именно он отвечает за возможность открывать и закрывать дверь. Качество и величина роликов напрямую зависят от веса, вида и числа полотен. Конструкции из стекла обычно тяжелы и оказывают высокую нагрузку на механизм, поэтому он должен быть изначально крепким, чтобы выдерживать такие нагрузки. Кроме того, стеклянные полотна визуально расширят пространство комнаты.

МДФ-полотно будет иметь меньший вес, соответственно, вы можете использовать простой роликовый механизм.

Каскадные системы включают в себя несколько полотен. Установка будет нескольких направляющих, для каждой двери предусматривается отдельный желоб. Роликовых механизмов также предусмотрено больше.

Раздвижные модели, предлагаемые магазинами, снабжаются набором фурнитуры. Бывают ситуации, когда раздвижные системы производят по индивидуальному заказу с учетом требований заказчика. В таком случае эксперты смогут дать профессиональные советы, которые помогут разобраться в особенностях раздвижных дверей, и грамотно подобрать данный вид конструкции.

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