

Поставили цель сменить обстановку? Хотите для своей спальни приобрести кровать? Внимательно прочитайте наши советы. Мебель такого типа всегда занимает немало места. Поэтому она должна оптимально подойти лично вашей квартире.

Соотнесите размеры

Всё просто: посетили большой магазин, увидели кровати различных расцветок, конструкций, сравниваете их, наконец, видите лучшую, по вашему мнению. Первый порыв — "хочу на ней спать!" Но остерегайтесь делать покупку сразу.

Метраж комнаты, обстановка, масштабы мебели вместе подскажут, как выбрать кровать правильно. В салоне мебель окружает свободное пространство. Домашние спальни другие. Вся мебель дома становится более громоздкой, обязывает тщательно продумывать интерьер.

Вывод: делайте покупку с точными замерами вашей спальни, пониманием, какое место стоит пожертвовать для места отдыха, нужно ли ставить новый предмет ближе к стене. Тогда не придётся в панике звонить продавцу с просьбой заменить товар.

Как выбрать кровать: проверяем удобство

Главный ориентир поверки уровня комфортности кровати — покупатель. Вы можете сразу определить, подходит ли предложенное продавцом ложе. Для этого сделайте следующее:

измерьте длину: выбранная модель на 15 см, минимум, должна превышать вас по длине. Сравните длину всех кроватей, свой рост;

замерьте высоту, проверьте, насколько удобно сидеть;

посмотрите внизу, представьте: надо будет регулярно делать уборку — удобно при данной высоте?

Важно учесть расположение вокруг дополнительных объектов. Хотите для сна отвести комнату полностью? Не ограничивайте размеры!

Проверьте функциональность

Учитывайте степень её функциональности. Крупный салон предложит двуспальные модели, двухъярусные варианты или, вроде дивана, раздвижные. Бельевой ящик будет встроенным в неё. Или закреплённым у основания и подъемного элемента.

Обратите внимание: производители позаботились о том, чтобы выбор мебели пополнился роскошными моделями, превращающими спальное место во вместительный шкаф. Часто оснащают модели подъемными механизмами для подголовников вместо спинки. Такие конструкции напоминают подушки, поддерживающие голову при просмотре телевизора, чтении книги в кровати. Сразу решите вопрос, стоит ли приобретать тумбочки к изголовью, определитесь с видом: мобильные, стационарные?

Хороший матрас - основа комфорта

Большинство кроватей имеют при продаже только главное — основание. Матрасы выбираем отдельно. Первый вариант — пружинный, второй — беспружинный. Сравним.

Больше пружин — заметнее ортопедический эффект. Предпочтительнее пружины средней жёсткости. Беспружинные матрасы заполнены гипоаллергенной пеной из латекса, более долговечны.

Каркасу кровати - особое внимание!

Один из самых прочных — металлический каркас. Но он больше подходит к интерьеру в стиле "хай-тек". Как выбрать кровать универсальную? Классика — мебель из натурального дерева. Уютная, красивая. Но стоит недёшево.

ДСП-каркас — вполне подходящий вариант. У подобного материала каркас будет с гарантией, минимум, на десять лет при добросовестном производителе.

Выбирайте своим "карманом"

Рыночная конкуренция мебели высока. Продукция белорусских производителей «плюс» импорт из России, Италии, Польши, других стран. Хотите спать на эксклюзиве? Выбирайте фирмы, делающие мебель согласно персональному дизайну заказчика. Ваш эскиз — их исполнение. в поисках идеальной кровати обращатесь в компании из каталога TAM.BY .