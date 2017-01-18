Из-за перехода на единую товарную номенклатуру в странах ЕврАзЭС НДС на подгузники в Беларуси составляет не 10%, а 20% — теперь продавцы детских товаров вынуждены повышать цены на памперсы. Однако, как считают импортеры, это произошло не из-за решения правительства убрать льготы на детские товары, а из-за ошибки в документации.



Фото: Павел Орловский, TUT.BY

— Сегодня делали заказ поставщику подгузников, но они сказали, что пока не работают — поменялся НДС, теперь они наводят порядок в документах, так что в ближайшие дни новую партию не привезут, — рассказывает ипэшница, которая работает в одном из торговых центров. — Как я понимаю, привезут уже на 10% дороже. Другой поставщик сказал, что тоже про изменения в законодательстве слышали, они даже свои машины развернули, которые ехали в магазины — потому что документы неверные, теперь все переделывают.

Импортеры подтверждают, что НДС на ввоз и реализацию подгузников с нового года вырос в два раза. Однако, по мнению поставщиков, это произошло из-за ошибки в документации. В законодательстве (указ президента, который содержит перечнь товаров со льготным НДС) ничего не изменилось: налог на подгузники по-прежнему 10%.

— Сниженный НДС не отменили — это техническая недоработка нашего законодателя. В указе, который устанавливает льготные ставки НДС на детские товары, у подгузников есть определенный код ТН ВЭД. С 1 января мы перешли на единую для стран ЕврАзЭС номенклатуру внешнеэкономической деятельности (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 101 — Прим.FINANCE.TUT.BY) — теперь у подгузников новый код ТН ВЭД, а в указе президента они значатся под старым, поэтому мы не может реализовывать их под прежний процент НДС, — объясняет Илона Герцик, начальник юридического отдела ОДО «Мостра-групп, которое является крупнейшим импортером продуктов питания, косметики и прочих товаров в страну.

В непростом положении из-за изменений оказались продавцы подгузников: с товара, который они покупали под НДС 10%, с 1 января они должны платить налог 20%. «Соответственно, эту разницу они платят из собственного кармана», — говорит Илона. «Крайними» в этой ситуации все равно остаются покупатели: продавцы из-за изменения налога вынуждены повышать цены.

— Например, раньше упаковка подгузников из 70 штук стоила 41,8 рубля, наценка магазина в этом случае составляла 20%, — приводит пример один из продавцов. — Если нам привезут новую партию с новым НДС, то ценник на них будет уже 45,6 рубля за упаковку.

Кстати, похожая ситуация уже случалась в 2012 году, когда начало работать Единое экономическое пространство (ЕЭП) и также менялись некоторые коды товарной номенклатуры. Пять лет назад налог на подгузника также «подскочил» до 20% из-за несоответствия в документах. Однако спустя месяц в законодательстве устранили нестыковки и вернули подгузникам льготный налог. На такое же разрешение ситуации импортеры надеяться и в этот раз:

— Сейчас мы уменьшили объемы поставок — надеемся, что в правительстве внесут изменения в указ и вернут НДС 10%, как это было в 2012 году, — говорят в компании «Магнум Маркет». — В МНС мы обращались с вопросом, возможна ли реализация продукции, ввезенной до нового года, под налог 10%. Нам ответили, что даже старый товар надо продавать в соответствии с новыми правилами, 20-процентным налогом.