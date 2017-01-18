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Обучаемся языкам, или Учиться никогда не поздно

19.01.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
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Свободу действий и взглядов современное общество преподносит как высшую человеческую ценность. Привычка к независимости заставляет тяжело воспринимать любые ограничения, даже такие, как языковый барьер. Практически каждый человек сталкивался с моментами горьких разочарований по поводу упущенных возможностей, виновник которых — незнание языка.

Неспособность общаться с иностранцами может мешать продвигаться по карьерной лестнице, приводит к срыву зарубежных командировок. Обидно лишаться удовольствия побродить по мощеным европейским улицам, пообщаться с местными жителями. С грустью вспоминать сорвавшееся знакомство, имевшее шанс начаться с оригинальной фразы, но в мыслях вертелись лишь заезженные фразы на иностранном языке из советских кинофильмов...

Может ли взрослый освоить иностранный язык?

Сегодня количество возрастных студентов, желающих посещать курсы английского языка, не уменьшается. Они смогли отказаться от навязанного стереотипного мышления, фраз наподобие «иностранный — дело молодых» и «для обучения требуются способности». Вы не злоупотребляете подобными оправданиями?

Тяжелее всего потенциальным студентам преодолеть возрастной барьер. Детям проще выучить иностранный язык с нуля, однако молодых людей обычно волнуют другие вопросы, поэтому окончательно сосредоточиться на учебе им бывает непросто. Взрослые получают некоторые преимущества. Богатый жизненный опыт подразумевает наличие развитых аналитических способностей, привычку к интеллектуальной деятельности, высокую мотивацию для достижения поставленной цели.

Грамматика чужой речи требует логического осмысления. Механическая память с возрастом неизбежно теряет позиции, а логика наращивает мощь. Распространенное мнение о необходимости способностей к языкам ошибочно, поскольку механизм усвоения речевых навыков недостаточно изучен. Если попытки выучить иностранный язык с нуля оказались неудачными, корректнее ставить вопрос не о способностях, а о плохо подобранной методике или отсутствии мотивации.

Прочь сомнения: отравляемся на языковые курсы!

Решившись выучить иностранный язык с нуля, забудьте о возможных проблемах: в группу набирают таких же новичков и преподают, начиная с основ. В языковых школах группы формируют даже с опорой на возраст студентов: есть, например, курсы английского языка для взрослых или «очень взрослых» (35+).

Сегодня на языковых курсах большое внимание уделяется разговорной речи, что подталкивает студентов к общению друг с другом. Занятия станут возможностью получить знания, способом отдохнуть, улучшить настроение. Учебный процесс предусматривает инструменты самостоятельного контроля успеваемости. Современные методики обучения позволяют своевременно выявлять недоработки, оперативно устраняя пробелы.

В деле изучения иностранных языков важно не боятся разрушать стереотипы, мешающие взрослым людям начать процесс обучения. Нельзя недооценивать и выбор подходящей школы, способной обеспечить комфортное изучение и улучшить речевые навыки обучающихся. В каталоге TAM.BY вы найдете отзывы уже состоявшихся студентов курсов иностранных языков, которые помогут сделать выбор.

 
Теги: знакомства
 
 
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