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Обучаемся языкам, или Учиться никогда не поздно
Неспособность общаться с иностранцами может мешать продвигаться по карьерной лестнице, приводит к срыву зарубежных командировок. Обидно лишаться удовольствия побродить по мощеным европейским улицам, пообщаться с местными жителями. С грустью вспоминать сорвавшееся знакомство, имевшее шанс начаться с оригинальной фразы, но в мыслях вертелись лишь заезженные фразы на иностранном языке из советских кинофильмов...
Может ли взрослый освоить иностранный язык?
Сегодня количество возрастных студентов, желающих посещать
Тяжелее всего потенциальным студентам преодолеть возрастной барьер. Детям проще выучить иностранный язык с нуля, однако молодых людей обычно волнуют другие вопросы, поэтому окончательно сосредоточиться на учебе им бывает непросто. Взрослые получают некоторые преимущества. Богатый жизненный опыт подразумевает наличие развитых аналитических способностей, привычку к интеллектуальной деятельности, высокую мотивацию для достижения поставленной цели.
Грамматика чужой речи требует логического осмысления. Механическая память с возрастом неизбежно теряет позиции, а логика наращивает мощь. Распространенное мнение о необходимости способностей к языкам ошибочно, поскольку механизм усвоения речевых навыков недостаточно изучен. Если попытки выучить иностранный язык с нуля оказались неудачными, корректнее ставить вопрос не о способностях, а о плохо подобранной методике или отсутствии мотивации.
Прочь сомнения: отравляемся на языковые курсы!
Решившись выучить иностранный язык с нуля, забудьте о возможных проблемах: в группу набирают таких же новичков и преподают, начиная с основ. В языковых школах группы формируют даже с опорой на возраст студентов: есть, например, курсы английского языка для взрослых или «очень взрослых» (35+).
Сегодня на языковых курсах большое внимание уделяется разговорной речи, что подталкивает студентов к общению друг с другом. Занятия станут возможностью получить знания, способом отдохнуть, улучшить настроение. Учебный процесс предусматривает инструменты самостоятельного контроля успеваемости. Современные методики обучения позволяют своевременно выявлять недоработки, оперативно устраняя пробелы.
В деле изучения иностранных языков важно не боятся разрушать стереотипы, мешающие взрослым людям начать процесс обучения. Нельзя недооценивать и выбор подходящей школы, способной обеспечить комфортное изучение и улучшить речевые навыки обучающихся. В каталоге
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