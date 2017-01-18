

Свободу действий и взглядов современное общество преподносит как высшую человеческую ценность. Привычка к независимости заставляет тяжело воспринимать любые ограничения, даже такие, как языковый барьер. Практически каждый человек сталкивался с моментами горьких разочарований по поводу упущенных возможностей, виновник которых — незнание языка.

Неспособность общаться с иностранцами может мешать продвигаться по карьерной лестнице, приводит к срыву зарубежных командировок. Обидно лишаться удовольствия побродить по мощеным европейским улицам, пообщаться с местными жителями. С грустью вспоминать сорвавшееся знакомство, имевшее шанс начаться с оригинальной фразы, но в мыслях вертелись лишь заезженные фразы на иностранном языке из советских кинофильмов...

Может ли взрослый освоить иностранный язык?

Сегодня количество возрастных студентов, желающих посещать курсы английского языка , не уменьшается. Они смогли отказаться от навязанного стереотипного мышления, фраз наподобие «иностранный — дело молодых» и «для обучения требуются способности». Вы не злоупотребляете подобными оправданиями?

Тяжелее всего потенциальным студентам преодолеть возрастной барьер. Детям проще выучить иностранный язык с нуля, однако молодых людей обычно волнуют другие вопросы, поэтому окончательно сосредоточиться на учебе им бывает непросто. Взрослые получают некоторые преимущества. Богатый жизненный опыт подразумевает наличие развитых аналитических способностей, привычку к интеллектуальной деятельности, высокую мотивацию для достижения поставленной цели.

Грамматика чужой речи требует логического осмысления. Механическая память с возрастом неизбежно теряет позиции, а логика наращивает мощь. Распространенное мнение о необходимости способностей к языкам ошибочно, поскольку механизм усвоения речевых навыков недостаточно изучен. Если попытки выучить иностранный язык с нуля оказались неудачными, корректнее ставить вопрос не о способностях, а о плохо подобранной методике или отсутствии мотивации.

Прочь сомнения: отравляемся на языковые курсы!

Решившись выучить иностранный язык с нуля, забудьте о возможных проблемах: в группу набирают таких же новичков и преподают, начиная с основ. В языковых школах группы формируют даже с опорой на возраст студентов: есть, например, курсы английского языка для взрослых или «очень взрослых» (35+).

Сегодня на языковых курсах большое внимание уделяется разговорной речи, что подталкивает студентов к общению друг с другом. Занятия станут возможностью получить знания, способом отдохнуть, улучшить настроение. Учебный процесс предусматривает инструменты самостоятельного контроля успеваемости. Современные методики обучения позволяют своевременно выявлять недоработки, оперативно устраняя пробелы.

В деле изучения иностранных языков важно не боятся разрушать стереотипы, мешающие взрослым людям начать процесс обучения. Нельзя недооценивать и выбор подходящей школы, способной обеспечить комфортное изучение и улучшить речевые навыки обучающихся. В каталоге TAM.BY вы найдете отзывы уже состоявшихся студентов курсов иностранных языков, которые помогут сделать выбор.