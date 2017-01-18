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Фотофакт: филин съел кота прямо в центре Бреста
19.01.2017 17:16 — Разное | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 19 янв — Sputnik. Брестчанин снял на камеру мобильного телефона, как филин расправляется с котом прямо посреди одной из центральных улиц города.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Как рассказал автор фото Виталий Охримук, около часа ночи он ехал по улице Леваневского недалеко от гостиницы "Эрмитаж" и заметил, что на проезжей части сидит большая птица.
"Все происходило в течение секунд тридцати. Птица сидела на проезжей части с котом в лапах и ела его. Я ехал на автомобиле. Она повернула голову, посмотрела на фары и на какое-то время ослепла", — рассказал брестчанин.
Мужчина успел сделать несколько фотографий, перед тем, как дикая птица улетела. Неизвестно, она убила добычу или кот уже был мертвым или раненным.
Как пояснили в информационной службе организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны", филин — редкий и самый крупный представитель семейства совиных в Беларуси. Он живет в глухих лесах и сторонится человека, поэтому его появление в городе — необычный случай.
"Скорее всего, это просто залетная птица, которая из леса прилетела в город. Это не первый случай, когда филина заметили в Бресте. Правда, прежде его видели на улице Московской, на окраине", — сказали в организации.
По словам специалистов, птица не представляет опасности для людей.
Ранее в Бресте было отмечено около 20 видов птиц из Красной книги. Это достаточно много для большого города, считают эксперты.
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Птица, занесенная в Красную книгу, расправилась с котом прямо посреди одной из центральных улиц Бреста - проезжавший мимо брестчанин запечатлел трапезу хищника.
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