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Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации более 1,866 млрд евро по делу ЮКОСа нарушает положение Конституции. Об этом заявил председатель КС России Валерий Зорькин.

Согласно позиции КС РФ, когда решением межгосударственного органа при толковании им правил международного договора "неправомерно затрагиваются основополагающие принципы и нормы Конституции, Россия в порядке исключения вправе отступить от выполнения этого решения", пишет ТАСС .

Он также отметил, что деятельность ЮКОСа как злостного неплательщика налогов имела праворазрушающий эффект.

Зорькин подчеркнул, что исполнение решения ЕСПЧ по делу нефтяной компании невозможно. Председатель КС РФ также добавил, что мажоритарные акционеры ЮКОСа являются именно теми лицами, которые участвовали в незаконной деятельности компании.

Он отметил, что "даже если акционеры не принимали непосредственное участие в выстраивании незаконных схем, приведших к негативным последствиям для компании, получали дивиденды в том числе за счет средств, подлежащих при честном налогообложении уплате в бюджет".

В постановлении суда говорится, что Россия на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании ЮКОС, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, "за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа".

Валерий Зорькин, оглашая решение, отметил, что средства для этого не могут быть взяты из бюджета РФ.

Решение о компенсации бывшим акционерам нефтяной компании ЕСПЧ принял в 2014 году. Постановление было вынесено по их жалобе в адрес России, которую рассмотрели в 2011 году.

По мнению ЕСПЧ, взыскание в 2000-2001 годах с компании штрафов за налоговые правонарушения является необоснованным. В качестве одного из доводов суд привел факт истечения трехлетнего срока давности. Страсбургский суд указывал, что налоги не были выплачены в полной мере, согласно материалам дела, в 2000-м и начале 2001 года, претензии к компании Михаила Ходорковского возникли только в 2004 году. Последующий судебный процесс повлек банкротство компании и переход ее активов к «Роснефти».

План действий по выплате компенсаций российская сторона должна была предоставить Совету Европы до 15 июня, но это не произошло. С запросом о возможности исполнения решения ЕСПЧ в Конституционный суд обратился Минюст.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит в юридическом плане «отстаивать свои интересы» по делу ЮКОСа.