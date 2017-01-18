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Скоростной режим ограничат 20 и 21 января на трассе М6 Минск – Гродно

19.01.2017 17:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. Скоростной режим будет временно ограничен 20 и 21 декабря на некоторых участках автотрассы М6 Минск – Гродно, сообщили Sputnik в четверг в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Скоростной режим ограничат 20 и 21 января на трассе М6 Минск – Гродно
© pixaby.com
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Сейчас на республиканских дорогах продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов, прошедших в республике на неделе: ведется очистка обочин и разделительных полос. 

"На автодороге М6 Минск – Гродно будет производиться сброс снежного вала с разделительной полосы с использованием роторной техники. На время производства работ скоростной режим будет регулироваться с помощью временных знаков", – сказали в ведомстве.

Там также сообщили, что 20 января техника будет работать на участке с 10 по 33 километр, а 21 января – с 33 по 57 километр.

Дорожники принесли участникам движения извинения за временные неудобства и напомнили, что при движении водители должны учитывать метеорологические условия и вовремя снижать скорость – вплоть до остановки.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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