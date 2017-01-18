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в Москве водитель BMW с белорусскими номерами избил соседа по пробке

19.01.2017 17:38 — Разное | Tut.by  
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У водителей возник конфликт на светофоре на улице Свободы в Москве. Мужчины устроили драку прямо посреди проезжей части. В распоряжении Life оказалось видео инцидента.

На записи видно, как водитель BMW с белорусскими регистрационными знаками третьего региона несколько раз ударил другого мужчину и повалил на землю. После этого он сел в свою машину и уехал. В результате случившегося пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Из-за чего произошел дорожный конфликт — на данный момент неизвестно. Обстоятельства инцидента уточняются.

 
 
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У водителей возник конфликт на светофоре на улице Свободы в Москве. Мужчины устроили драку прямо посреди проезжей части.

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