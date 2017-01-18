

фото: 7odezhek.livejournal.com

Захламлять гардероб остатками зимних мастхэвов не стоит, а вот присмотреть пару-тройку вещей на весну вполне можно.

Минский блогер Наталия Лапина дает практические советы:

- Сразу оговорюсь, что не ставила себе целью разыскать на распродажах все весенние тренды — это ооооочень много и пока бессмысленно, т.к. обо всех грядущих модных примочках мы ещё много раз будем говорить. Поэтому предлагаю обратить внимание лишь на некоторые сейловые вещи, которые прям так и просятся в весенний гардероб на правах "старых новых мастхэвов".



Пушистый трикотаж



Окончательно убедил меня в продолжительных перспективах этой тенденции свежий показ Prada:





Я к тому, что купив сейчас что-то мохнатое на сейле, можно закрыть вопрос с трендамибрендами не только на вялотекущую славянскую весну, но и аж на следующую осень — семейный бюджет точно порадуется. Для большей практичности я бы брала джемпер или свитер.







В минских универмагах я еще видела немало отличного мохнатого трикотажа от белорусских фабрик — но до тех пор, пока они не научатся делать лукбуки, в нашем блоге они, видимо, так и будут проходить в виде черного пятна. Так что едем дальше.



Розовый, желтый или зеленый



Тему модных оттенков мы уже с вами и так изрядно обсосали, но обойти стороной мастхэвное трио будущей весны я просто не могу. Ибо соблазн прихватить себе что-то на распродаже ну очень велик. И поскольку модные источники так до сих пор и не договорились, какой же из трех пантоновских оттенков все же будет самым главным, у нас есть хоть какой-то выбор. Напоминаю, мы можем плюнуть в сторону главного оттенка года — яркого зеленого Greenery, кислотного восьмидесятнического розового или такого же вырвиглаз желтого. На весенних подиумах их было поровну, так что тут чисто дело вкуса:







И поскольку крохотным модным примечанием к этим оттенкам идет рекомендация носить из в качестве тотал-луков, то в распродажных вещах я бы поискала что-то цельное: платье, комбез, костюм, плащ или пальто. В общем, чтоб убивало окружающих наповал.







Психоделические полоски



Есть вариант и для тех, кто прочел предыдущий пункт — но так и не смог остановиться на каком-то одном модном цвете. Не забываем, что в наследство из прошлого сезона нам на весну остается вечноживая полоска. Найти на распродаже модную не составит вообще никакого труда: она должна быть тупо яркая и бьющая в глаза.







По форме полосок тоже можно не заморачиваться: подойдет и вертикальная, и горизонтальная, и вперемешку — вперемешку, кстати, даже лучше. Получится нужный нам весной восьмидесятнический диско-психодел. В общем, развернуться есть где. Наверное, это самый простой распродажный квест в этом сезоне.



Викторианские оборки



Теперь два слова про очевидное-вероятное. Вот клянусь: обещала себе не писать больше про рюши и воланы ни слова — так они меня уже задрали. Но в весеннем сезоне на них снова сделана такая жирующая ставка, что все же придется сказать пару ласковых. Вернее дать одну точечную наводку для тех, кто собирается соблазнится распродажными оборками. Вот так будут выглядеть самые мастхэвные воланы ближайшего будущего:







Если перевести это с непонятного подиумного наречия на человеческий язык шопинга, то при выборе брать/небрать отталкиваться надо от наличия викторианской темы в оборках. Т.е. нам подойдут кружевные оборки и многоярусные воланы — еще лучше, в сочетании с пуританским верхом или пышными рукавами.







Носить такое по будням, как водится, нам рекомендуют с отребьем типа драного денима или подстреленных штанов. В общем, не соскучишься.







Вы не поверите — но кроксы



Мне понравилось, как ультимативно написал про мастхэвную обувь на весну американский Vogue: кроксы — это новые биркенштоки. Описание прям в точку: вы же помните, как несколько лет назад стритстайл начал сходить с ума по биркенштокам? Как говорится, сколько можно — в мире ведь еще столько необъезженного страхолюдсва осталось:) И вот благодаря последней коллекции Christopher Kane, новым фетишем для выходов #ивпиривмир могут стать неуклюжие Crocs.







Беда только в том, что прям ультрамодные разухабистые найти будет непросто (в Минске так точно). Но для начала я бы потренировалось и на обычных. Если учесть воговские рекомендации заменить ими биркенштоки, то выглядеть это через полгода должно как-то так:







Так что у нас с вами при желании есть все шансы в кои-то веки побыть не в хвосте, а в самом что ни на есть авангарде этой шизофреничной моды. Особенно, если добавите к моего сегодняшнему списку еще два пункта… Я про лосины и про широченные ремни с приветом из 80-х.