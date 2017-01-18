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Международный олимпийский комитет подписал партнерское соглашение с Alibaba, согласно которому китайская компания станет спонсором Олимпийских игр до 2028 года.

Как пишет РБК , Alibaba войдет в число основных спонсоров Олимпиады наряду с Coca-Cola, McDonald's, Visa и другими крупными компаниями.



Как говорится в пресс-релизе МОК, Alibaba станет официальным партнером Олимпийских игр в сфере электронной коммерции и облачных сервисов. Президент МОК Томас Бах назвал соглашение о сотрудничестве с Alibaba «прорывным и инновационным».



Согласно условиям соглашения, Alibaba, в частности, обеспечит технологическую поддержку организаторов соревнований, создаст олимпийский канал потокового вещания в интернете, а также адаптирует его для китайской аудитории.



Финансовые подробности соглашения не раскрываются, однако анализ предыдущих спонсорских контрактов показывает, что сделка оценивается в сотни миллионов долларов, отмечает Financial Times. По данным агентства Reuters, сумма сделки составила около 100 млн долларов.



Ближайшие Олимпийские игры пройдут зимой 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане.



