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Alibaba “зарезервировал» себе шесть Олимпиад
19.01.2017 18:03 — Разное | Ежедневник
sfera.fm
Международный олимпийский комитет подписал партнерское соглашение с Alibaba, согласно которому китайская компания станет спонсором Олимпийских игр до 2028 года.
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Международный олимпийский комитет подписал партнерское соглашение с Alibaba, согласно которому китайская компания станет спонсором Олимпийских игр до 2028 года.
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