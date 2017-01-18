Недавно минские водители обратили внимание на то, что недалеко от улиц Налибокская и Каменногорская дети катаются с горы в опасной близости от проезжей части. Дети, летящие на санках, рискуют оказаться под колесами автомобилей — ведь никакого ограждения между проезжей частью и спуском нет.





Речь идет о горке в микрорайоне Каменная Горка рядом с МКАД и магазином «Виталюр» по улице Налибокской, 39. Местная детвора проводит здесь выходные дни — и дети, а порой и их родители, не прочь прокатиться на санках, тюбингах, клеенках, снегокатах с ветерком.





Но проблема в том, что спуск находится у дороги. Водители замечают: даже от мыслей, что под колеса может вылететь ребенок на санках, неспокойно.

После того как на проблему обратили внимание водители, к решению задачи подключились сотрудники ГАИ Фрунзенского района, рассказали AUTO.TUT.BY в Госавтоинспекции.

— «Ремавтодор» сделал отвалы из снега, чтобы до проезжей части дети просто не доезжали, а затем расчистил дорогу практически до земли, — отметили в ГАИ Фрунзенского района.



Фото: Инга Шкелер



Фото: Инга Шкелер