|
У проезжей части у горки, откуда скатываются дети в микрорайоне Каменная Горка, сделали ограждения
Недавно минские водители обратили внимание на то, что недалеко от улиц Налибокская и Каменногорская дети катаются с горы в опасной близости от проезжей части. Дети, летящие на санках, рискуют оказаться под колесами автомобилей — ведь никакого ограждения между проезжей частью и спуском нет.
Речь идет о горке в микрорайоне Каменная Горка рядом с МКАД и магазином «Виталюр» по улице Налибокской, 39. Местная детвора
Но проблема в том, что спуск находится у дороги. Водители замечают: даже от мыслей, что под колеса может вылететь ребенок на санках, неспокойно.
После того как на проблему обратили внимание водители, к решению задачи подключились сотрудники ГАИ Фрунзенского района, рассказали AUTO.TUT.BY в Госавтоинспекции.
— «Ремавтодор» сделал отвалы из снега, чтобы до проезжей части дети просто не доезжали, а затем расчистил дорогу практически до земли, — отметили в ГАИ Фрунзенского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно водители обратили внимание на то, что в микрорайоне Каменная Горка дети спускаются с горы на санках и рискуют оказаться под колесами. Никакого ограждения...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии