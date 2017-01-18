﻿ Элитный дом Демчука на Киселева оказался среди сданных в 2016 году долгостроев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Элитный дом Демчука на Киселева оказался среди сданных в 2016 году долгостроев

19.01.2017 19:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В прошлом году в Минске почти на 40 тысяч квадратных метров перевыполнили план по вводу жилья. Кроме того, в 2016-ом сдали и несколько долгостроев, включая элитный дом «Времена года» на улице Киселева, связанный с именем угодившего за решетку бизнесмена Сергея Демчука. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото с сайта realt.by

Сообщается, что в столице по итогам прошлого года введено в эксплуатацию 777,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов при плановом задании — 735,0 тысяч «квадратов».

Кроме того, за 2016-й введено в эксплуатацию 6 проблемных жилых домов, заказчиками по которым выступали КУДП «УКС Восток» (2 объекта), ООО «Карпович», ГО «Минское городское жилищное хозяйство», Национальный олимпийский комитет, ЗАО «Белкоммунстроймонтаж».

Как оказалось, официально ввели в эксплуатацию и элитный клубный дом «Времена года» на Киселева, 17, возведение которого началось еще в 2004 году. Дом на средства дольщиков строило ОДО «Производственно-инвестиционная группа», связанное с известным бизнесменом Сергеем Демчуком. Стоимость будущих квартир в докризисные времена в нем оценивалась в 2,5−3 тысячи долларов за «квадрат».


Фото с сайта realt.by

Но, в 2012 году Демчук на 8 лет угодил за решетку за мошенничество и стройку заморозили. При содействии Мингорисполкома работы удалось завершить лишь в 2016-ом и сдать объект в конце года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Элитный клубный дом на улице Киселева начали строить еще в 2004 году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" играет с рижскими одноклубниками. Мультимедийный онлайн TUT!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика