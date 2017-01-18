В прошлом году в Минске почти на 40 тысяч квадратных метров перевыполнили план по вводу жилья. Кроме того, в 2016-ом сдали и несколько долгостроев, включая элитный дом «Времена года» на улице Киселева, связанный с именем угодившего за решетку бизнесмена Сергея Демчука. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта realt.by

Сообщается, что в столице по итогам прошлого года введено в эксплуатацию 777,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов при плановом задании — 735,0 тысяч «квадратов».

Кроме того, за 2016-й введено в эксплуатацию 6 проблемных жилых домов, заказчиками по которым выступали КУДП «УКС Восток» (2 объекта), ООО «Карпович», ГО «Минское городское жилищное хозяйство», Национальный олимпийский комитет, ЗАО «Белкоммунстроймонтаж».

Как оказалось, официально ввели в эксплуатацию и элитный клубный дом «Времена года» на Киселева, 17, возведение которого началось еще в 2004 году. Дом на средства дольщиков строило ОДО «Производственно-инвестиционная группа», связанное с известным бизнесменом Сергеем Демчуком. Стоимость будущих квартир в докризисные времена в нем оценивалась в 2,5−3 тысячи долларов за «квадрат».



Фото с сайта realt.by

Но, в 2012 году Демчук на 8 лет угодил за решетку за мошенничество и стройку заморозили. При содействии Мингорисполкома работы удалось завершить лишь в 2016-ом и сдать объект в конце года.