После тяжелой дальневосточной серии минское «Динамо» возвращается домой, где играет с рижскими одноклубниками.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Этот матч имеет особый подтекст, учитывая сегодняшнее объявление о подаче совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира 2021 года.

Рижане проводят крайне неудачный сезон и за месяц до конца регулярного чемпионата лишились даже теоретических шансов на попадание в Кубок Гагарина. Их отставание от зоны плей-офф составляет уже 28 очков.

Минчане не только находятся в первой восьмерке, но и продолжают вести борьбу за высокую позицию в ней.



«Динамо-Минск» 0−0 «Динамо-Рига»



SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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