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Минское "Динамо" играет с рижскими одноклубниками. Мультимедийный онлайн TUT!
После тяжелой дальневосточной серии минское «Динамо» возвращается домой, где играет с рижскими одноклубниками.
Этот матч имеет особый подтекст, учитывая сегодняшнее объявление о подаче совместной заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира 2021 года.
Рижане проводят крайне неудачный сезон и за месяц до конца регулярного чемпионата лишились даже теоретических шансов на попадание в Кубок Гагарина. Их отставание от зоны плей-офф составляет уже 28 очков.
Минчане не только находятся в первой восьмерке, но и продолжают вести борьбу за высокую позицию в ней.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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После тяжелой дальневосточной серии минское "Динамо" возвращается домой, где играет с рижскими одноклубниками.
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