Белорусские чиновники хотят полуфиналы и финал первенства и сборную России, а мэр Риги Нил Ушаков не отрицает возможность отмены визового режима между ЕС и Беларусью. SPORT.TUT.BY рассказывает о деталях совместной с латвийцами заявки на ЧМ-2021 по хоккею.



Андрей Шорец и Нил Ушаков

В день домашнего для минского «Динамо» матча с рижскими одноклубниками, 19 января, в столичной ратуше состоялась презентация заявки Беларуси и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Решение о том, где пройдет это первенство, Международная федерация хоккея (IIHF) примет 19 мая 2017 года в Кельне во время ежегодного конгресса. Конкурентом белорусско-латвийского союза является финское предложение.

Напомним, о том, что белорусы намерены побороться за ЧМ-2021, стало известно в прошлом году, однако про участие в процессе страны-соседки не сообщалось. Латвия подключилась в разработке заявки около двух месяцев назад. Документы, среди которых и логотип, к этому моменту подготовлены. В феврале оценочная комиссия IIHF побывает в Минске и Ригу, чтобы зафиксировать стадию заявки. В ней фигурируют два комплекса — «Минск-Арена» и «Арена Рига», домашние площадки минских и рижских динамовцев.

Разумеется, все эти изменения породили много вопросов. И главный из них — где в случае одобрения нашего предложения состоится чемпионский поединок?

— В Минске, — успокоил белорусских болельщиков глава национальной федерации хоккея Игорь Рачковский. — Как и полуфиналы.



Максим Рыженков и Андрей Шорец

Выходит, что «сливки» достались Беларуси. Журналисты поинтересовались о том, в каком соотношении тогда стороны утвердят бюджет на проведение первенства.

— Сливки достанутся всем, — не согласился с постановкой вопроса первый заместитель главы администрации президента, вице-президент Национального олимпийского комитета и помощник президента по вопросам спорта Максим Рыженков. — Каждый получит то, на что рассчитывает. Вопрос про бюджет, честно говоря, не ко мне. Может быть, уже есть информация, Игорь Анатольевич?

— Мы сегодня подписали соглашение между федерациями двух стран, в котором этот вопрос отражен, — сказал Рачковский. — Там все по-честному.

На дополнительный вопрос «50 на 50?» руководитель белорусского хоккея ответил одобрительным кивком головы.



Главы федераций хоккея Беларуси и Латвии - Игорь Рачковский и Айгарс Калвитис

Одним из важных условий заявки белорусов и латвийцев является участие сборной России в матчах в Минске, а финской команды — в рижском этапе соревнований.

— Мы понимаем, что ЧМ-2021 — это хороший бизнес-проект, на котором можно заработать, — сказал Игорь Рачковский. — Решая подобный вопрос для себя, Швеция и Финляндия, Германия и Франция во главу угла тоже ставили экономику. И я хочу напомнить, что на первом месте по количеству туристов на ЧМ-2014 были россияне, затем шли латвийцы и словаки. Только потом мы говорим, что и российская, и финская команда в числе топовых по уровню хоккея.

Говоря о выручке во время ЧМ-2014, Рачковский подчеркнул, что из заработанного «1,5 млн долларов было направлено на детские школы по хоккею по всей стране».





Максим Рыженков подчеркнул, что идею совместной заявки Беларуси и Латвии одобрил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

— Он усмотрел в этом не только идею популяризации хоккея в странах, но и возможность плодотворного двухстороннего сотрудничества с далеко идущими последствиями как в экономике, так и политике, — заметил Рыженков.

У мэра белорусской столица Андрея Шорца спросили, существует ли необходимость дополнительно создавать инфраструктуру под ЧМ-2021 в Минске.

— В городе практически все есть, только прирастает номерной фонд, — сказал Андрей Викторович. — Можно сказать, что он в избытке. Сервис развивается, метро строится. Другими словами, к 2021 году Минск будет готов к чемпионату мира еще лучше…

— Вы не забывайте, в 2019 году у нас пройдут Европейские игры, — добавил Максим Рыженков. — Если уже сейчас говорят, что мы готовы к ним, то к чемпионату в одном виде спорта — тем более.



Андрей Шорец и Игорь Рачковский

Во время ЧМ-2014, а позднее и под другие спортивные и культурные события, Беларусь упрощала процедуру въезда в страну для иностранцев. 9 января 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», который вступит в силу в феврале.

Все это подразумевает, что граждане Латвии смогут по упрощенной схеме посетить минские матчи ЧМ-2021. У мэра Риги Нила Ушакова спросили о том, смогут ли белорусы так же легко въехать в Латвию.

— Учитывая то, как сегодня развиваются отношения между ЕС и Беларусью, думаю, не будет научной фантастикой тот факт, что к 2021 году у нас будет безвизовый режим. Такое решение стало бы самым правильным и системным, — отметил Ушаков.



Нил Ушаков

— Как вы помните, в 2009 году, когда мы работали над заявкой ЧМ-2014, снятие визовых барьеров для участников и гостей чемпионата было одним из наших козырей, — напомнил заместитель председателя федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров.

По словам Гончарова, у латвийцев нет второго дворца, отвечающего требования IIHF, поэтому для них совместное проведение чемпионата мира — самое логичное решение.

— Насколько я понимаю, поклонники хоккея в Беларуси и Латвии на форумах тоже предлагали такую идею, — добавил он.

О том, станут ли вместе бороться белорусы и латвийцы за ЧМ-2022 в случае поражения нынешней заявки, Игорь Рачковский ответил коротко: «В Кельне и решим».