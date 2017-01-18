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Латвия и Беларусь могут ввести безвизовый режим в случае победы на проведение ЧМ по хоккею-2021
19.01.2017 20:22 — Разное | Ежедневник
interfax.by
Латвия и Беларусь могут рассмотреть вопрос об установлении безвизового режима на период проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в случае удовлетворения совместной заявки на проведение спортивного форума.
Об этом заявил в четверг журналистам мэр латвийской столицы Нил Ушаков, пишет
Он расценивает подачу совместной заявки "не только как спортивный ход, но и важный шаг в отношениях между Европейским союзом и Беларусью". "Будем держать кулачки, чтобы наша заявка выиграла, нам вместе удалось бы провести турнир на высоком уровне", - заявил мэр Риги.
В четверг в Минске было подписано соглашение о подаче Беларусью и Латвией совместной заявки на проведение ЧМ-2021. Решение о проведении турнира будет принято в мае нынешнего года во время работы конгресса Международной федерации хоккея в Кельне. Ранее Рига принимала чемпионат мира в 2006 году, Минск - в 2014-м. Чемпионат мира 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.
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Латвия и Беларусь могут рассмотреть вопрос об установлении безвизового режима на период проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в случае удовлетворения...
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