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БНК вернулась на рынок авиатоплива Украины, за год сократив поставки почти в 90 раз

19.01.2017 21:51 — Разное | Ежедневник  
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БНК вернулась на рынок авиатоплива Украины, за год сократив поставки почти в 90 раз

dostavka-dizelya.ru

Белорусская нефтяная компания (БНК) в декабре 2016 года возобновила экспорт авиационного топлива в Украину.

Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95».

В частности, по данным «А-95», «БНК» поставила в Украину 1,1 тыс. т реактивного топлива.  Средняя таможенная стоимость ресурса составила около 541-569 долларов за тонну.

Напомним, что в ноябре в ходе Petroleum Ukraine 2016 о возобновлении поставок авиатоплива заявил заместитель начальника отдела маркетинга «БНК» Алексей Задорожный.

Как сообщал OilNews, белорусские производители и экспортеры нефтепродуктов с декабря 2015 года не осуществляли отгрузку авиатоплива в Украину из-за действий украинских таможенников в отношении поставок компании «БНК-Украина». Поводом для остановки поставок реактивного топлива стали судебные решения, направленные на удовлетворение требований ГФС по начислению повышенного акциза путем переведения продукта из категории «топливо для реактивных двигателей» в группу «бензины специальные» в подгруппе «легкие дистилляты». Таким образом, импортера вынуждали платить акциз не 23 евро за тонну, а 202 евро за тонну (ставки по состоянию на 2015 год), что делает этот товар на рынке неконкурентоспособным. Две категории продуктов с разным акцизом зависят только от одного показателя: «температуры перегонки 90% ресурса».

Прекращение отгрузок с Беларуси, которая была практически единственным поставщиком авиатоплива в 2014-2015 годах  привел к переориентации участников рынка на импорт из дальнего зарубежья: Литвы, Азербайджана, Болгарии, Израиля, Турменистана и др. Напомним, что в 2015 году Беларусь поставила 96,2 тыс. тонн реактивного топлива на украинский рынок. В 2016 – только 1,1 тыс. тонн.

 
 
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Белорусская нефтяная компания (БНК) в декабре 2016 года возобновила экспорт авиационного топлива в Украину.

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