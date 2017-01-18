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Сенегальские войска вошли в на территорию соседнего государства — Гамбии, заявил Reuters полковник сенегальской армии Абду Ндиайе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сенегал вторгся в Гамбию Сенегальские войска вошли в на территорию соседнего государства — Гамбии, заявил Reuters полковник сенегальской армии Абду Ндиайе.

Сенегал планирует поддержать президента Адама Барроу, который выиграл выборы в начале декабря 2016 года. Он должен сменить на этом посту Яйя Джамме, президента Гамбии с 1994 года. Полномочия Джамме истекли 19 января, однако он отказался покидать свой пост, сообщает«Мы вошли в Гамбию», — написал Ндиайе Reuters в текстовом сообщении.Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которой заявил о «полной поддержке» инициативы участников Экономического сообщества западноафриканских государств ввести войска в Гамбию. В планах стран ЭКОВАС передать власть Адаму Барроу, в случае если Джамме откажется покинуть пост президента