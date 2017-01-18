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Эдуард Целюк, который вместе со своей супругой является совладельцем одной из самых известных в Беларуси школ иностранных языков, отныне будет представлять в нашей стране Португалию.

Согласно данным Министерства иностранных дел Беларуси Эдуард Целюк почетным консулом этой пиренейской республики в нашей стране.

2017 год - особенный в отношениях Беларуси и Португалии, в нем исполняется 25-летие установления дипломатических отношений между странами. Как сообщил посол Беларуси во Франции и Португалии (по совместительству) Павел Латушко, по этому случаю планируется проведение ряда двусторонних мероприятий. Также обсуждаются перспективы учреждения почетного консульства Беларуси в Порто.

Эдуард Целюк пополнил внушительный список белорусских бизнесменов, в статусе почетных консулов представляющих некоторые страны на территории Беларуси. В него теперь входят председатель правления «Приорбанка» Сергей Костюченко (Австрия), глава туристической компании «СМОК Травэл лтд.» Рафаэль Мусаев (Бахрейн), генеральный директор «Санта Бремора» Сергей Недбайлов (Венгрия), совладелец «Табак-Инвеста» Павел Топузидис (Греция), глава компании «Белмединфарм» Николай Небышинец (Доминиканская Республика), владелец «Сана Импекс Бреста» и «Савушкина продукта» Александр Мошенский (Исландия), основатель холдинга Delfin Чермен Шоканов (Казахстан), экс-депутат и экс-владелец «Лакомки» Юрий Морозов (Мексика), инвестор в белорусскую недвижимость и акционер «Амкодора» Упендра Махато (Непал), хозяин «Аквабела» и Expobel Петр Синкевич (Никарагуа), владелец фармацевтической компании «Белфарм» Андрей Щебров (Перу), глава фирмы «ВитВар» и акционер фармзавода «Нативита» Алексей Сычев (Словакия), соучредитель «Конте Спа» Валентин Байко (Украина), директор туристической фирмы «Топ Тур» Иван Чура (Таиланд) и совладелец «5элемента» и девелопера «Лект» Андрей Балабин (Чили).

Впрочем, из-за включения в этот список сооснователя Streamline он не увеличился. Дело в том, что больше не упоминается в нем глава «КредэксБанка» Саркис Симаворян, который возглавлял почетное консульство Армении в Могилеве. В 2012 году Министерство финансово США назвало «Кредэкс Банк» финансовым институтом, "вызывающим серьезную озабоченность отмыванием денег". В 2013 году банк был переименован в «ИнтерПэйБанк». Но в 2015 году Нацбанк отозвал у него лицензию.