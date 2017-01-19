﻿ Глава Администрации президента поручила навести порядок в расчетах за ЖКУ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Глава Администрации президента поручила навести порядок в расчетах за ЖКУ

19.01.2017 22:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова поручила Министерству ЖКХ навести порядок в расчетах за жилищно-коммунальные услуги. Такое поручение она дала 19 января после обращений граждан в Администрацию с просьбами разобраться в правильности начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, передает БЕЛТА.


Наталья Кочанова. Фото: пресс-служба правительства Беларуси

«Внимательно посмотрите и дайте указание службам, чтобы обратили внимание на то, какие извещения отправляют людям. Это необходимо взять под жесткий контроль, под персональную ответственность руководителей», — заявила Кочанова.

Более 21% обращений, поступивших в 2016 году в в Администрацию президента, — нарекания на работу организаций ЖКХ, рассказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык. Всего в 2016 году в Администрацию президента Беларуси поступило 24 291 обращение.

Ранее сообщалось, что сейчас белорусы возмещают более 60% затрат на ЖКУ, но уже в этом году процент вырастет до 75, а в следующем — до 100.

Напомним, рост тарифов на ЖКХ — одно из условий выдачи кредита от МВФ. В ноябре 2016 года Александр Лукашенко в очередной раз выразил свое несогласие с позицией МВФ, который требует от Беларуси повысить цены на коммунальные услуги.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году среди обращений в Администрацию президента вопросы ЖКХ являлись одними из самых актуальных. Более 21% обращений - нарекания на работу организаций ЖКХ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лучший бомбардир минского "Динамо" не может забросить 13 матчей подряд, лучший снайпер - 10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика