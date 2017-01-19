Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова поручила Министерству ЖКХ навести порядок в расчетах за жилищно-коммунальные услуги. Такое поручение она дала 19 января после обращений граждан в Администрацию с просьбами разобраться в правильности начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, передает БЕЛТА .



Наталья Кочанова. Фото: пресс-служба правительства Беларуси

«Внимательно посмотрите и дайте указание службам, чтобы обратили внимание на то, какие извещения отправляют людям. Это необходимо взять под жесткий контроль, под персональную ответственность руководителей», — заявила Кочанова.

Более 21% обращений, поступивших в 2016 году в в Администрацию президента, — нарекания на работу организаций ЖКХ, рассказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык. Всего в 2016 году в Администрацию президента Беларуси поступило 24 291 обращение.

Ранее сообщалось, что сейчас белорусы возмещают более 60% затрат на ЖКУ, но уже в этом году процент вырастет до 75, а в следующем — до 100.

Напомним, рост тарифов на ЖКХ — одно из условий выдачи кредита от МВФ. В ноябре 2016 года Александр Лукашенко в очередной раз выразил свое несогласие с позицией МВФ, который требует от Беларуси повысить цены на коммунальные услуги.