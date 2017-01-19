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Глава Администрации президента поручила навести порядок в расчетах за ЖКУ
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова поручила Министерству ЖКХ навести порядок в расчетах за жилищно-коммунальные услуги. Такое поручение она дала 19 января после обращений граждан в Администрацию с просьбами разобраться в правильности начисления оплаты за жилищно-коммунальные услуги, передает
«Внимательно посмотрите и дайте указание службам, чтобы обратили внимание на то, какие извещения отправляют людям. Это необходимо взять под жесткий контроль, под персональную ответственность руководителей», — заявила Кочанова.
Более 21% обращений, поступивших в 2016 году в в Администрацию президента, — нарекания на работу организаций ЖКХ, рассказал начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Григорий Шлык. Всего в 2016 году в Администрацию президента Беларуси поступило 24 291 обращение.
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Напомним, рост тарифов на ЖКХ — одно из условий выдачи кредита от МВФ. В ноябре 2016 года Александр Лукашенко
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В 2016 году среди обращений в Администрацию президента вопросы ЖКХ являлись одними из самых актуальных. Более 21% обращений - нарекания на работу организаций ЖКХ.
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