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Холодный душ, или Как болельщики "Динамо" реагировали на болезненное поражение от аутсайдера
Хоккеисты минского
Зрители, которые пришли за положительными эмоциями, под конец третьего периода получили, скорее, отрицательные. SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение 13 000 болельщиков, которые надеялись на победу, а увидели досадное поражение.
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SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение 13 000 болельщиков, которые надеялись на победу, а увидели досадное поражение.
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