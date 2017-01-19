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Холодный душ, или Как болельщики "Динамо" реагировали на болезненное поражение от аутсайдера

19.01.2017 22:52 — Разное | Tut.by  
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Хоккеисты минского «Динамо» неудачно начали очередную домашнюю серию, проиграв аутсайдеру западной конференции КХЛ рижскому «Динамо» со счетом 1:3.

Зрители, которые пришли за положительными эмоциями, под конец третьего периода получили, скорее, отрицательные. SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение 13 000 болельщиков, которые надеялись на победу, а увидели досадное поражение.
























 
 
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SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение 13 000 болельщиков, которые надеялись на победу, а увидели досадное поражение.

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