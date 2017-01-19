Безголевая серия лучшего бомбардира минского «Динамо» Мэтта Эллисона в Континентальной хоккейной лиге составляет уже 13 матчей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Последний раз канадский форвард забрасывал 22 ноября в матче против Йокерита (3:2 ПБ).

Давно не радует голами и Александр Матерухин. Матч с рижским «Динамо» стал для украинского форварда десятым подряд без заброшенных шайб. Серия Матерухина длится с 11 декабря.

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что у него нет ответа, почему так происходит.

— Не знаю, в чем дело. КХЛ — сильная лига, здесь нельзя все время забрасывать. У меня нет определенного ответа.