﻿ Лучший бомбардир минского "Динамо" не может забросить 13 матчей подряд, лучший снайпер - 10. 21.by
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Лучший бомбардир минского "Динамо" не может забросить 13 матчей подряд, лучший снайпер - 10

19.01.2017 22:46 — Разное | Tut.by  
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Безголевая серия лучшего бомбардира минского «Динамо» Мэтта Эллисона в Континентальной хоккейной лиге составляет уже 13 матчей.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Последний раз канадский форвард забрасывал 22 ноября в матче против Йокерита (3:2 ПБ).

Давно не радует голами и Александр Матерухин. Матч с рижским «Динамо» стал для украинского форварда десятым подряд без заброшенных шайб. Серия Матерухина длится с 11 декабря.

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что у него нет ответа, почему так происходит.

— Не знаю, в чем дело. КХЛ — сильная лига, здесь нельзя все время забрасывать. У меня нет определенного ответа.

 
 
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Безголевая серия лучшего бомбардира минского "Динамо" Мэтта Эллисона в Континентальной хоккейной лиге составляет уже 13 матчей.

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