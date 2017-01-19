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Лучший бомбардир минского "Динамо" не может забросить 13 матчей подряд, лучший снайпер - 10
Безголевая серия лучшего бомбардира минского «Динамо» Мэтта Эллисона в Континентальной хоккейной лиге составляет уже 13 матчей.
Последний раз канадский форвард забрасывал 22 ноября в матче против Йокерита (3:2 ПБ).
Давно не радует голами и Александр Матерухин. Матч с рижским «Динамо» стал для украинского форварда десятым подряд без заброшенных шайб. Серия Матерухина длится с 11 декабря.
Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт заявил, что у него нет ответа, почему так происходит.
— Не знаю, в чем дело. КХЛ — сильная лига, здесь нельзя все время забрасывать. У меня нет определенного ответа.
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Безголевая серия лучшего бомбардира минского "Динамо" Мэтта Эллисона в Континентальной хоккейной лиге составляет уже 13 матчей.
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