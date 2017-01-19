Беларусь и Латвия 19 января претендуют на право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Руководителями федераций обеих стран – Игорем Рачковским и Айгарсом Калвитисом было подписано соглашение о совместной заявке на этот статус, и единственным их соперником в борьбе за право принять мировое первенство стала Финляндия. Только 19 мая нынешнего года станет известен результат этой борьбы.

По словам мэра Риги Нила Ушакова, если заявка будет удовлетворена, у властей будет повод принять безвизовый режим на время проведения игр.

Ушаков считает подачу совместной заявки не только спортивным ходом, но и важным шагом в отношениях между Беларусью и ЕС, передает ТАСС .

Мэр Минска Андрей Шорец заявил, что город готов принять лучших хоккеистов. Чемпионат может пройти в спорткомплексе «Минск-Арена», где соревновались финалисты турнира в 2014 году.