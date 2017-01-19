

usaunlockiphone.com

Беларусь заняла 60-е место в мире по доступности современных гаджетов. Всего авторы исследования Linio в своем Technology Price Index 2016 изучили рынки 71 страны.

В рамках исследования сравнивались цены на популярную потребительскую электронику: смартфоны, ноутбуки, телевизоры, портативные зарядные устройства, игровые приставки и многофункциональные принтеры. «Мы быстро поняли, какое огромное влияние на цену имеют тарифы, налоги и инфляция", - подчеркнули в Linio.

Согласно исследованию самые дешевые гаджеты сегодня продаются в Кувейте, Саудовской Аравии и Малайзии, самые дорогие - в Венесуэле, Анголе и Брунее.

Дешевле, чем в Беларуси, современные устройства в Польше (10-е место), Украине (43) и России (48).

В частности, по стоимости iPhone (средняя цена в 2016 году - 615,75 долларов) Беларусь заняла 33-е место. Самая дешевая продукция Apple в Анголе (401,94 доллара), самая дорогая – в Венесуэле.

Cамые дешевые лэптопы в Кувейте, Колумбии и Катаре, Беларусь по стоимости на 64-м месте.

Несколько лучше выглядит ситуация с доступностью белорусам игровых приставок. Хотя Украина, например, вторая в мире по дешевизне Sony PlayStation 4.

При этом по планшетам, например, Беларусь занимает предпоследнее место – дороже они только в Венесуэле. Средняя стоимость iPhad Mini в Беларуси составляла в пролом году 718,97 доллара, тогда как в занимающих первое место по доступности США – 224,20 долларов.