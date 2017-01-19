В эти выходные можно посвятить себя открытиям. Окунуться в «серебряный век» русской поэзии, насладиться песнями Владимира Высоцкого или легендарными мелодиями с пластинок Элвиса Пресли, Луи Армстронга, Билла Хейли и The Platters. И не оставить шанса предрассудкам, посетив «Живую библиотеку».

Конкурс

« Витебская снежинка — 2017»

Где: концертный зал «Витебск»

Когда: 21−22 января, в 10.00, 14.00, 18.00

Билеты: 8−12 рублей

Международный конкурс по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка — 2017» соберет представителей из 23 стран: Беларуси, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, России и других. Впервые в этом году приедут спортсмены из Филиппин и Швейцарии. Свое мастерство участники разных возрастных категорий продемонстрируют в латиноамериканской (первый день) и европейской программах (второй день).

«Витебская снежинка» — престижное международное состязание, старейший танцевальный турнир в Беларуси. Это один из конкурсов WDSF (World DanceSport Federation), и результаты пар из категорий «молодежь» и «взрослые» пойдут в зачет их мирового рейтинга.

Билеты — в кассах города (телефоны: +375 (212) 63-93-92, +375 (212) 35-91-25, +375 (212) 27-23-39) и на www.kvitki.by.



Фото: Игорь Матвеев

Саморазвитие

Лекция «Семья: развитие или деградация?»

Где: областная научно-техническая библиотека (улица Пушкина, 6)

Когда: 21 января, 14.00

Билеты: пожертвование по желанию

Лекции проекта «Наука вне себя» — занимательные мероприятия, на которых о сложных вещах рассказывают доступным языком. Новая встреча посвящена истории и перспективах развития института семьи и брака.

Подробная программа — здесь .





Встречи

« Живая библиотека «

Где: битлз-клуб «Чердачок» (ул. Октябрьская, 12)

Когда: 22 января, 13.00−16.00

Вход: свободный

В Витебске снова откроет двери «Живая библиотека» — мероприятие, посвященное толерантности и взаимопониманию. Здесь вместо книги — человек, принадлежащей к определенной социальной группе, специфической субкультуре, другой национальности, имеющий свое мировоззрение, уникальную профессию, исповедующий иную религию. Выбираете «книгу» и говорите с человеком. Это и есть «Живая библиотека», где можно составить собственное мнение, избегая посредников.

Для участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке . Прийти и уйти можно в любое время. Подробности — в группе .





«Вечер песни и поэзии»

Где: битлз-клуб «Чердачок» (улица Октябрьская, 12)

Когда: 20 января, 19.30−22.00

Билеты: 6 рублей — для членов клуба, 8 рублей — для остальных

Погружение в прекрасный мир стихотворного слова пройдет в двух отделениях. Первое посвящено «серебряному веку» русской поэзии, второе — концерт ко дню рождения Владимира Высоцкого, на котором выступят Дмитрий Гулев и ансамбль музыкантов.

Организаторы предлагают гостям прочесть свои любимые стихи периода «серебряного века», а также собственные произведения в специальной рубрике «авторское чтение».

Подробнее — в группе .





Развлечения

«Турнир по BeerPong» Где: арт-паб Torvald (ул. Толстого, 1)

Когда: 22 января, 18.00

Билеты: 5 рублей

Бирпонг — игра для любителей пива, в которой напиток принимает непосредственное участие. Витебская лига бирпонга проводит большой турнир, гостей и участников которого ждет много интересного, в том числе музыкальная поддержка диджеев города.

Запись на игру — в группе .





Вечеринки

«Музыкальный коктейль»

Где: Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13)

Когда: 22 января, 15.00

Билеты: 4 рубля

Гостей согреют известные хиты в исполнении Элвиса Пресли, Луи Армстронга, Билла Хейли и The Platters. Незабываемую атмосферу создадут легендарные мелодии с пластинок и концертный патефон — то, что надо для зимнего дня. Танцы — приветствуются.

Справки по телефону: +375 (212) 60-15-21.





Детям

«Игротека»

Где: арт-пространство VZAP (ул. Октябрьская, 2)

Когда: 21 января, 15.00

Билеты: 4 рубля

Под черным пиратским флагом, по указу Королевы игр и под командованием доблестного капитана Гоши гости совершат кругосветное плавание и узнают, кто выживет в игре «За бортом», найдут сокровища и т.д.

Подробности — в группе .





Спорт

Хоккейный матч «Витебск» — «Лида»

Где: Дворец спорта

Когда: 21 января, 17.00

Билеты: 3 рубля; для студентов — 2 рубля, школьников и членов БРСМ — рубль

«Медведи» на домашней арене поборются с «Лидой» в рамках второй стадии первого этапа открытого чемпионата Беларуси по хоккею 2016−2017 годов в экстралиге.

Кассы: +375 (212) 23-85-36. Подробности — на сайте клуба.





Анонс

«Жаніцьба Цярэшкі» Дзе: арт-паб «Торвальд» (вул. Талстога, 1)

Калі: 24 студзеня, 19.00

Квіткі: 4,5 рублі. Для тых, хто прыйдзе ў традыцыйным строі або ўжо наведваў падобныя імпрэзы, — 3,5 рублі. Уваход строга па запісе.

Віцебск зноў збіраецца жаніць Цярэшку. «Жаніцьба Цярэшкі» — гэта жартаўлівае вяселле , якое ладзіцца для таго, каб моладзь напярэдадні дарослага жыцця магла складаць пары для шлюбу і знаёміцца паміж сабой ў форме гульні: з песнямі, танцамі і жартамі.

Арганізатары запрашаюць усіх жадаючых патанчыць пад дуду, паспяваць і паўдзельнічаць у арыгінальнай беларускай абрадавай гульні.



Форма адзення — любая, але вітаюцца традыцыйныя строі, элементы і стылізацыі строяў. Або проста дзяўчыны могуць прыйсці ў спадніцах, а хлопцы ў нагавіцах (але і гэта не абавязковая ўмова).

Запіс — па спасылцы , тэлефон для даведак: +375 (33) 679−16−32 (Стася).



