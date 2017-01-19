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Высоцкий, турнир по бирпонгу, "Жаніцьба Цярэшкі". Куда пойти в Витебске в эти выходные
В эти выходные можно посвятить себя открытиям. Окунуться в «серебряный век» русской поэзии, насладиться песнями Владимира Высоцкого или легендарными мелодиями с пластинок Элвиса Пресли, Луи Армстронга, Билла Хейли и The Platters. И не оставить шанса предрассудкам, посетив «Живую библиотеку».
Конкурс
Международный конкурс по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка — 2017» соберет представителей из 23 стран: Беларуси, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, России и других. Впервые в этом году приедут спортсмены из Филиппин и Швейцарии. Свое мастерство участники разных возрастных категорий продемонстрируют в латиноамериканской (первый день) и европейской программах (второй день).
«Витебская снежинка» — престижное международное состязание, старейший танцевальный турнир в Беларуси. Это один из конкурсов WDSF (World DanceSport Federation), и результаты пар из категорий «молодежь» и «взрослые» пойдут в зачет их мирового рейтинга.
Билеты — в кассах города (телефоны: +375 (212) 63-93-92, +375 (212) 35-91-25, +375 (212) 27-23-39) и на www.kvitki.by.
Саморазвитие
Лекции проекта «Наука вне себя» — занимательные мероприятия, на которых о сложных вещах рассказывают доступным языком. Новая встреча посвящена истории и перспективах развития института семьи и брака.
Подробная программа —
Встречи
В Витебске снова откроет двери «Живая библиотека» — мероприятие, посвященное толерантности и взаимопониманию. Здесь вместо книги — человек, принадлежащей к определенной социальной группе, специфической субкультуре, другой национальности, имеющий свое мировоззрение, уникальную профессию, исповедующий иную религию. Выбираете «книгу» и говорите с человеком. Это и есть «Живая библиотека», где можно составить собственное мнение, избегая посредников.
Для участия нужно заранее зарегистрироваться по
Погружение в прекрасный мир стихотворного слова пройдет в двух отделениях. Первое посвящено «серебряному веку» русской поэзии, второе — концерт ко дню рождения Владимира Высоцкого, на котором выступят Дмитрий Гулев и ансамбль музыкантов.
Подробнее —
Развлечения
Бирпонг — игра для любителей пива, в которой напиток принимает непосредственное участие. Витебская лига бирпонга проводит большой турнир, гостей и участников которого ждет много интересного, в том числе музыкальная поддержка диджеев города.
Запись на игру — в
Вечеринки
Гостей согреют известные хиты в исполнении Элвиса Пресли, Луи Армстронга, Билла Хейли и The Platters. Незабываемую атмосферу создадут легендарные мелодии с пластинок и концертный патефон — то, что надо для зимнего дня. Танцы — приветствуются.
Справки по телефону: +375 (212) 60-15-21.
Детям
Под черным пиратским флагом, по указу Королевы игр и под командованием доблестного капитана Гоши гости совершат кругосветное плавание и узнают, кто выживет в игре «За бортом», найдут сокровища и т.д.
Подробности — в
Спорт
«Медведи» на домашней арене поборются с «Лидой» в рамках второй стадии первого этапа открытого чемпионата Беларуси по хоккею 2016−2017 годов в экстралиге.
Кассы: +375 (212) 23-85-36. Подробности — на сайте клуба.
Анонс
Віцебск зноў збіраецца жаніць Цярэшку. «Жаніцьба Цярэшкі» — гэта
Арганізатары запрашаюць усіх жадаючых патанчыць пад дуду, паспяваць і паўдзельнічаць у арыгінальнай беларускай абрадавай гульні.
Запіс — па
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В эти выходные можно посвятить себя открытиям. Окунуться в "серебряный век" русской поэзии, насладиться песнями Владимира Высоцкого или легендарными мелодиями с...
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