У кого-то без чашки кофе день вовсе не начинается, а кто-то не переносит его ни на вкус, ни на запах и бодрится чаем. Команда TAM.BY попросила бариста столичных кофеен поделиться необычными рецептами, которые преобразят привычный эспрессо или американо до неузнаваемости.

Фирменный Шерлок





Кофе молотый — двойная закладка Какао — 1 чайная ложка Сироп со вкусом имбирного пряника — 20 мл. Молоко — 200 мл.

В « Sherlock coffee hall » нас заверили, что рецепт «Фирменного Шерлока» разрабатывался специально для заведения и такой мы больше нигде не попробуем. Конечно, если не приготовим его дома.

Для этого в кружку насыпаем полную чайную ложку какао и добавляем к нему сироп со вкусом имбирного пряника. Затем готовим двойной эспрессо. Если дома нет кофеварки, то просто варим немного крепкого кофе в турке и добавляем к какао и сиропу.

Хорошо взбиваем молоко. Если дома нет капучинатора, то молочную пену можно получить и с помощью миксера. Наливаем в алюминиевую кастрюльку молоко, ставим на огонь и взбиваем. Главное, чтобы температура молока не превышала 70°. Полученную пену наливаем в чашку к остальным ингредиентам.

Вкусный пряный напиток готов!

Капучино Халиф с имбирем



Фото: behoneybee.ru

Кофе молотый — 10 гр. Тертый корень имбиря — 2 гр. Мед — 20 гр. Молоко — 150 мл. Корица — по вкусу

Кофе вместе с имбирем варим в турке. В кафе « Амато » советуют использовать именно свежий имбирь: он более ароматный.

Молоко разогреваем и взбиваем в пену с помощью капучинатора или френч-пресса. Во втором случае подогретое молоко наливаем во френч-пресс и взбиваем, поднимая и опуская поршень.

Кофе процеживаем, наливаем в чашку, добавляем молочную пену, мед и корицу.

Вишневый Латте





Кофе молотый — 8 гр. Вода — 30 мл. Молоко — 115 мл. Сироп вишневый — 20 мл.

Напиток из-за разной плотности ингредиентов получится слоеным. Поэтому каждый слой нужно добавлять очень аккуратно.

В бокал наливаем вишневый сироп. Это и будет первый слой. Молоко взбиваем в пену и аккуратно выкладываем на сироп вторым слоем. Кофе готовим любым привычным способом: в кофемашине или в турке. Наливаем его к сиропу и молоку. Это третий слой. Сверху, четвертым слоем, выкладываем оставшуюся молочную пену.

Бариста ресторана « Вестфалия » рекомендует подавать напиток в айриш-бокале (как на фото).

Халвичный Латте





Грецкий орех — 3 гр Мед — 10 гр Халва — 20 гр Молоко — 200 мл Кофе молотый — 8−10 гр Вода — 30−40 мл

Для начала готовим кофе в кофемашине или турке. Халву разминаем вилкой в мелкую крошку. Молоко слегка подогреваем. Затем насыпаем в него халву, мед и взбиваем все блендером.

В чашке дробим грецкие орехи, к ним добавляем молочную массу и наливаем кофе.

Бариста кофейни « Мануфактура » говорят: чем тщательнее измельчить халву, тем ароматнее получится кофе. Самой идеальной будет консистенция пасты.

Баунти-латте





Кофе молотый — 8−10 гр Вода — 30−40 мл Молоко 3,3% — 150−180 мл Кокосовый сироп — 10−15 мл Взбитые сливки Шоколадный соус (топпинг)

Любым удобным способом готовим порцию эспрессо. В молоко наливаем кокосовый сироп и взбиваем. Бариста кофейни «Mr. Coffee» советует использовать молоко жирностью не менее 3,3%, чтобы получилась плотная пенка.

В стакан наливаем молоко с сиропом, в середину добавляем эспрессо. Сверху поливаем напиток взбитыми сливками и завершаем кофейный шедевр шоколадным топпингом.

Эспрессо Цитрон





Двойной эспрессо Молоко — 50 мл Свежевыжатый сок половины апельсина Сироп Айриш — 20 мл Сахар — по вкусу Лед — 2−3 кубика

Молоко, апельсиновый сок, лед и сахар взбиваем миксером до образования однородного густого крема.

Варим двойной эспрессо в бокал айриш (как на фото), к нему добавляем сироп Айриш. Ингредиенты не смешиваем. Наверх аккуратно выкладываем молочно-апельсиновый крем.

Бариста кофейни « Sorso di espresso » рекомендуют сверху посыпать напиток молотым кофе.

Кофе с яблочным пюре





Кофе молотый — 8−10гр Вода — 30 мл Молоко- 200 мл Яблочное пюре — 30 гр Смесь корицы и муската — 1 гр Сироп Миндальный — 10 гр

В кофемашине или турке варим эспрессо. В молоко добавляем яблочное пюре. Бариста кофейни « Утопия 60 » советует отдать предпочтение не пюре из магазина, а приготовленному самостоятельно. Это можно сделать с помощью мелкой терки или блендера. К молоку и пюре насыпаем специи. Все подогреваем и слегка взбиваем.

К кофе добавляем миндальный сироп и вливаем молочную массу.

Кофейный пунш с имбирем и шоколадом





Кофе (эспрессо) — 60 мл Шоколадный топпинг или топленый шоколад — 15гр Имбирь — 10гр Молоко — 170 мл

Разминаем в питчере имбирь, чтобы он пустил сок. Если нет питчера, подойдет чашка. Любым удобным способом варим двойной эспрессо и наливаем к имбирю. Главное, перед подачей его процедить, чтобы избавить от частичек имбиря. Молоко взбиваем.

Для эффектной подачи бариста кофейни « Caffe' Del Parco » рекомендуют полить стенки бокала шоколадным топпингом или топленым шоколадом. Затем налить туда взбитое молоко и процеженный эспрессо.

Команда TAM.BY надеется, что эти рецепты помогут сделать каждое утро не только добрым, но и бодрым. А всю информацию о столичных кофейнях, где можно попробовать эти и не только необычные напитки, можно найти на страницах каталога .