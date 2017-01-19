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Халвичный латте и Шерлок с какао: подборка необычных рецептов кофе
У кого-то без чашки кофе день вовсе не начинается, а кто-то не переносит его ни на вкус, ни на запах и бодрится чаем. Команда
Фирменный Шерлок
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Для этого в кружку насыпаем полную чайную ложку какао и добавляем к нему сироп со вкусом имбирного пряника. Затем готовим двойной эспрессо. Если дома нет кофеварки, то просто варим немного крепкого кофе в турке и добавляем к какао и сиропу.
Хорошо взбиваем молоко. Если дома нет капучинатора, то молочную пену можно получить и с помощью миксера. Наливаем в алюминиевую кастрюльку молоко, ставим на огонь и взбиваем. Главное, чтобы температура молока не превышала 70°. Полученную пену наливаем в чашку к остальным ингредиентам.
Вкусный пряный напиток готов!
Капучино Халиф с имбирем
Кофе вместе с имбирем варим в турке. В кафе «
Молоко разогреваем и взбиваем в пену с помощью капучинатора или френч-пресса. Во втором случае подогретое молоко наливаем во френч-пресс и взбиваем, поднимая и опуская поршень.
Кофе процеживаем, наливаем в чашку, добавляем молочную пену, мед и корицу.
Вишневый Латте
Напиток из-за разной плотности ингредиентов получится слоеным. Поэтому каждый слой нужно добавлять очень аккуратно.
В бокал наливаем вишневый сироп. Это и будет первый слой. Молоко взбиваем в пену и аккуратно выкладываем на сироп вторым слоем. Кофе готовим любым привычным способом: в кофемашине или в турке. Наливаем его к сиропу и молоку. Это третий слой. Сверху, четвертым слоем, выкладываем оставшуюся молочную пену.
Бариста ресторана «
Халвичный Латте
Для начала готовим кофе в кофемашине или турке. Халву разминаем вилкой в мелкую крошку. Молоко слегка подогреваем. Затем насыпаем в него халву, мед и взбиваем все блендером.
В чашке дробим грецкие орехи, к ним добавляем молочную массу и наливаем кофе.
Бариста кофейни «
Баунти-латте
Любым удобным способом готовим порцию эспрессо. В молоко наливаем кокосовый сироп и взбиваем. Бариста кофейни «Mr. Coffee» советует использовать молоко жирностью не менее 3,3%, чтобы получилась плотная пенка.
В стакан наливаем молоко с сиропом, в середину добавляем эспрессо. Сверху поливаем напиток взбитыми сливками и завершаем кофейный шедевр шоколадным топпингом.
Эспрессо Цитрон
Молоко, апельсиновый сок, лед и сахар взбиваем миксером до образования однородного густого крема.
Варим двойной эспрессо в бокал айриш (как на фото), к нему добавляем сироп Айриш. Ингредиенты не смешиваем. Наверх аккуратно выкладываем молочно-апельсиновый крем.
Бариста кофейни «
Кофе с яблочным пюре
В кофемашине или турке варим эспрессо. В молоко добавляем яблочное пюре. Бариста кофейни «
К кофе добавляем миндальный сироп и вливаем молочную массу.
Кофейный пунш с имбирем и шоколадом
Разминаем в питчере имбирь, чтобы он пустил сок. Если нет питчера, подойдет чашка. Любым удобным способом варим двойной эспрессо и наливаем к имбирю. Главное, перед подачей его процедить, чтобы избавить от частичек имбиря. Молоко взбиваем.
Для эффектной подачи бариста кофейни «
Команда TAM.BY надеется, что эти рецепты помогут сделать каждое утро не только добрым, но и бодрым. А всю информацию о столичных кофейнях, где можно попробовать эти и не только необычные напитки, можно найти на
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Бариста столичных кофеен поделились необычными рецептами, которые преобразят привычный эспрессо или американо.
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