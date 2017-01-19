В этом году белорусский экипаж на ралли-рейде «Дакар-2017» закончил марафон на шестом месте — это лучший результат за всю историю выступлений! И пока ребята собираются в обратную дорогу, AUTO.TUT.BY рассказывает, как устроена жизнь на бивуаке, почему мясо лучшая закуска, а женщинам здесь не место.

Члены команды «МАЗ-СПОРТавто» вернутся в Минск в субботу, 21 января. Самолет приземлится в Национальном аэропорту в 15.40. Каждый желающий может встретить команду и пообщаться с гонщиками. Сергей Вязович назовет победителей конкурса AUTO.TUT.BY «Сергей, покатай» и ответит на их вопросы. Авторы лучших писем, которые не смогут приехать в аэропорт, получат подарки по почте. Для тех, кто не за рулем, будет организован трансфер со станции метро «Автозаводская» (отправление в 15.00). Болельщиков, которые соберутся встречать ребят, просьба заранее сообщить об этом по +375−25−977−32−08 (Екатерина) или написать на agt@agt.by

Марафон «Дакар» со стороны выглядит как шоу с красивыми автомобилями на фоне бескрайних песков. За «кулисами» бивуак — кочующий город для гонщиков и команды — живет совсем другой жизнью — просится сравнение с беспокойным «муравейником», который ежедневно перемещается почти на тысячу километров. «Оживают» дакаровские бивуаки по вечерам, когда приезжают гонщики и машины техподдержки. Временный городок за считанные часы населяют около 3 тысяч человек: гонщики, механики, сопровождающие их специалисты, врачи, повара и т.д. В этом беспокойном «муравейнике» есть место даже дакаровским туристам — отчаянным энтузиастам, готовые платить немалые деньги за право провести время вместе с гонщиками.

Временный лагерь может вырасти где угодно — и на заброшенном аэродроме, и на обыкновенном пустыре у обочины дороги.





Такая неразборчивость в выборе места на этот раз сыграла с организаторами злую шутку: бивуак возле боливийского города Оруро затопило дождевой водой, так что уставшим гонщикам пришлось топтаться возле машин по колено в грязи. Чтобы не усугублять положение, экипажам предложили выстроиться вдоль дороги и по-спартански дожидаться рассвета. Хотя в большинстве случаев бивуаки со своей функцией — обеспечить гонщикам комфорт после изнуряющих гонок — справляются.





В центре бивуака располагался шатер организаторов — именно отсюда происходила координация всей гонки. Отслеживать ситуацию на трассе помогали вертолеты, которые кружили вокруг экипажей. Если «глаза» не видели — а такое могло быть во время песчаных бурь — ралли-заезд обычно отменяли. И это касается не только «Дакара»: так, в частности, поступили на одном из этапов прошлогоднего «Шёлкового пути».

По вечерам для штурманов проводили брифинг. Организаторы рассказывали об изменениях в маршруте и объявляли тайминг: когда тот или иной экипаж стартует на спецучастке. И это, пожалуй, единственная обязательная процедура. Во всем остальном свободным временем между заездами гонщики вольны были распоряжаться на свое усмотрение. Одни ночевали прямо в бивуаке, другие — снимали номера в отелях, которые находились неподалеку.

Белорусские гонщики в этот раз чаще всего спали на бивуаках: в автодомах и палатках около машин. Времени на сон было катастрофически мало: заезды заканчивались поздно, после чего надо было протестировать автомобиль, а, возможно, и привести его в тонус. Хотя основная ноша ложилась на механиков, которые за ночь должны были устранить все неполадки.

Место притяжения на бивуаке — столовая. Неслучайно именно рядом с ней ставили доску объявлений с результатами этапа, маршрутом следующего заезда и решениями организаторов, в том числе об отмене этапа или сокращении спецучастка.

Кормили на бивуаках три раза в день — блюда не ресторанного уровня, но гонщики не жаловались. Правда, из-за напряженного расписания, до столовой гонщики обычно добирались до еды не раньше ужина, а сухой паек, который ребятам выдавали на день, обычно приезжал в лагерь обратно.

Рядом со столовой находился медиацентр с Wi-Fi-доступом. Но интернет радовал не всегда: например, на высокогорных бивуаках в Боливии нельзя было отправить даже электронное сообщение.

Не обойтись на бивуаке без полевого лазарета. Чаще всего гонщики обращались с тепловыми ударами и головной болью, но случались и переломы, ушибы и даже удары молнии. Неподалеку выстроены в рядок десятки передвижных биотуалетов, умывальников и душевых. Душ — первое, о чем они думает гонщик после возвращения в палаточный лагерь. Там же гонщики прямо в умывальниках стирали одежду, а потом сушили возле своих палаток.

— Было непросто переносить аномальную жару в Парагвае, когда температура воздуха доходила до 45 градусов. В горной Боливии возникла другая проблема — мигрень из-за перепадов давления. Наши гонщики пережили их без проблем, поскольку до этого ночевали в барокамерах, — рассказывают в «МАЗ-СПОРТавто».

В палаточном лагере есть сувенирная лавка, где можно купить футболки, кепки, термосы и кружки с дакаровской символикой. Кстати, именно их и получат победители конкурса AUTO.TUT.BY «Сергей, покатай».









​По вечерам гонщики всех команд собирались у огромного костра. Местные музыканты пели песни на испанском языке, пилоты общаются между собой и делятся впечатлениями после пройденных этапов — всё это, по замыслу организаторов, должно сплотить участников.

Безопасность на «Дакара» превыше всего. Попасть в «закрытый город» можно только по браслетам или беджам с чипом, на котором записана персональная информация: имя, фамилия, возраст, группа крови, название команды или номер экипажа. Есть на бивуаке и центр безопасности, который занимается поисками пропавших гонщиков.

Во время гонки экипажи пользовались как спутниковой, так и мобильной связью — бесплатный роуминг команде «МАЗ-СПОРТавто» обеспечил velcom, выступивший её техническим партнером. Обычно гонщики звонили в экстренных случаях, например, когда возникали проблемы на трассе. Мобильная связь также выручала, когда надо было срочно связаться с заводом или позвонить друзьям и близким.













Почти без женщин и трудностей перевода

«Дакар» остается мужской гонкой. Не то, чтобы женщинам на ралли не рады, просто выдержать постоянные физические и нервные нагрузки захочет не каждая девушка. Поэтому среди пилотов, штурманов и механиков в основном мужчины. Но и им приходится несладко: жара, стресс, не самая привычная еда сказывается на мужчинах.





На бивуаке говорят на всех языках, но основной — французский. Местный персонал общается по-испански, но худо-бедно изъясняется и на английском.

— Самое удивительное, что все друг друга понимали. Обращаться за помощью к механикам из других команд — нормальная практика. Трудностей перевода не возникало, — признаются в «МАЗ-СПОРТавто».

Местный жители встречают «Дакар» почти как национальный праздник. В Парагвае и Боливии гонщиков лично приветствовали главы государств, а болельщики от радости чуть было не лезли под колеса. Десятки тысяч людей выстроились вдоль дороги, чтобы пообщаться с пилотами и сфотографироваться на фоне спорткаров. Живые коридоры даже помогали экипажам не ошибиться с направлением — в Ла-Пасе люди образовали 30-километровую процессию.





А вот командам толком узнать экзотические страны и не удалось.

— Некоторые думают, что мы там отдыхаем, но это не так. Мы ехали обычно по трассам и редко проезжали через города. А если такое и происходило, то не останавливались, поскольку спешили приехать на бивуак без опозданий. Вот и получается, что не было возможности посмотреть достопримечательности и познакомиться со страной и людьми, которые ее населяют, — вздыхают участники команды.

Условия на «Дакаре» поистине суровые — никаких комнат отдыха, бассейнов, баров или кинотеатров. Хотя, пожалуй, они бы едва ли вписались в атмосферу гонок. Надежная машина, крепкие нервы и немного удачи — большего для ралли-рейда и не нужно.