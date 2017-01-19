Новомодное веяние не обошло и нашу страну — в Беларуси вот-вот запустится новая для нас услуга каршэринг. Пока неизвестно, сколько автомобилей будет в парке оператора и какими будут тарифы на услугу. Что это такое, какие удобства, или проблемы, это привнесет минчанам, пока не ясно. В любом случае, чтобы сформировать спрос, цена аренды должна быть меньше, чем в такси, но выше, чем в общественном транспорте. Но пока услуги в Беларуси нет, посмотрим, как это устроено в других странах.





Как это работает?

Но для начала — как это работает. Прорыв произошел в конце 90-х годов, когда случился бум развития средств защиты и системы навигации GPS, что позволило отслеживать арендованные автомобили и обеспечить доступ в авто по картам RFID (карты радиочастотной идентификации). Это и стало толчком к появлению и развитию каршеринговых компаний.

Принцип работы с клиентом у каршеринговых компаний практический одинаковый, но отличается от стандартной аренды автомобиля. Для начала нужно заключить договор. Сделать это можно либо на сайте компании, либо в офисе. Свой экземпляр договора клиент получает в офисе или заказывает доставку с курьером. Такой вариант предлагают почти все каршеринговые компании.

В отличие от обычной аренды, документ составляется единожды и на весь срок использования сервиса. После этого вы получаете право воспользоваться любым автомобилем в любой момент. Впрочем, некоторые компании предлагают зарегистрироваться в системе без посещения офиса.

Так, французский сервис Autolib позволяет пройти регистрацию в специальном киоске на станции аренды. Для этого понадобятся права, удостоверение личности, кредитная карта и залог. После этого клиенту выдается карта, которая позволяет открывать/закрывать автомобиль и оплачивать поездки.

Весь процесс в каршэринге автоматизирован — от процесса бронирования, аренды и возврата. В зависимости от службы каршеринга автомобиль необходимо оставлять на специальных парковках либо можно бросать его там, где закончилась поездка.





Получить доступ в автомобиль можно тоже как минимум двумя способами. Первый — физическая карта доступа. Например, немецкий оператор Car2go для этого использует водительские права с RFID-меткой.

Еще один вариант — все то же приложение на смартфоне. Подходите к автомобилю и разблокируете его нажатием кнопки на сенсорном экране. Ключ при этом находится в автомобиле, в бардачке или замке зажигания. Можно садиться, заводить двигатель и ехать. По окончании поездки автомобиль также закрывается со смартфона или картой. Найти свободный автомобиль и забронировать его можно через браузер на компьютере (онлайн бронирование) или при помощи все того же приложения на смартфоне. Причем приложение может быть как непосредственно от сервиса каршеринга, так и от стороннего разработчика. После бронирования таким способом клиенту дается время, чтобы добраться до выбранного автомобиля, обычно от 15 до 30 минут.

Оплачивается поездка двумя способами. При регистрации клиенту открывается виртуальный счет, который необходимо пополнять. Второй вариант — к аккаунту привязывается банковская карта, и списание средств происходит непосредственно с нее. В любом случае какие-либо наличные расчеты здесь исключены.

Первый прообраз услуги каршеринга появился в далеком 1948 году в Швейцарии, когда один из жилищных кооперативов в Цюрихе закупил несколько автомобилей для своих членов и сдавал их в аренду на короткие сроки. Идея была новаторской, но не прижилась. Прошло еще примерно 20−25 лет, и в Европе снова попытались внедрить услугу каршеринга, но она потерпела неудачу чисто по техническим причинам: на то время не существовало достаточных возможностей для обеспечения доступа клиентов к автомобилям и контроля за их использованием.

Каршеринг в США

Крупнейший каршеринговый оператор в США — компания Zipcar. Сейчас она насчитывает более 730 000 активных членов, парк состоит из 11 000 автомобилей. Авто предоставляются на территории более 50 крупнейших городов США, Канады и Великобритании, а также в более 250 американских колледжей и университетов. Чтобы стать клиентом компании, нужно достигнуть возраста 21 год и иметь действующее водительское удостоверение. Но следует помнить, что Zipcar ведет свой реестр правонарушителей, и если история вождения клиента компании не понравится, он может получить отказ в предоставлении услуги.





Zipcar предлагает арендовать автомобили на автоматизированных пунктах, взяв машину в одном и вернув в любом другом пункте. Вступительный взнос составляет $ 25, годовой членский взнос — $ 60. Стоимость аренды варьируется от $ 7,50 в час до $ 56 в день. Цены зависят от города, времени суток, дня недели и модели автомобиля. Топливо, парковка, страховка и техобслуживание включены в стоимость проката.

Впрочем, стоит упомянуть еще французскую компанию Bollore Group, которая решила создать в США сеть по прокату электромобилей. Аналогичная сеть под названием Autolib' уже работает во Франции — взять напрокат электромобиль можно в Париже, Лионе и Бордо. Электрокар для Autolib' разработала фирма Pininfarina. Электрохэтчбек имеет дальность хода 250 км, а максимальная скорость составляет 120 км/ч.





Первым городом, где заработал сервис по прокату электромобилей, стал Индианаполис. Там уже построено 74 прокатные станции, каждая оснащена с пятью зарядными терминалами. Автопарк пока состоит из 230 электромобилей, но в перспективе разрастется до 500 машин, а количество станций доведут до 200.

Стоимость абонемента для любого желающего составляет 19,99 доллара в месяц. За первые двадцать минут аренды электромобиля обойдутся в шесть долларов, а потом всего лишь 35 центов за каждую минуту. Кроме того, власти города разрешили электромобилям бесплатную парковку по всему городу.

Интересно, что и американский автоконцерн General Motors (GM) недавно представил сервис по аренде автомобилей под названием Maven, который призван составить конкуренцию Uber и Zipcar. У GM будут доступны для аренды автомобили Chevrolet Volt и Spark за 6 долларов в час. Сервис начнет работать в городе Энн-Арбор в штате Мичиган, а затем в Нью-Йорке и Чикаго. Toyota, BMW, Daimler также разворачивают свои сети по предоставлению услуги каршеринга.

Каршеринг в Германии

Среди европейских стран лидером по числу пользователей услугами каршеринга является Германия, на долю которой приходится 30% от общего числа пользователей каршеринга среди европейских стран. В цифрах это составляет 1 260 000 участников каршеринга, которые использовали 16 100 автомобилей. Такая популярность услуги объясняется тем, что в Германии не доступна дешевая альтернатива такси — сервис UBER, а обычное такси довольно дорого стоит.





Наиболее крупные компании в Европе — Car2Go и DriveNow, которые работают в Германии, Франции, Италии, Австрии, Нидерландах, США, Канаде и даже Китае. Они предлагают похожие условия каршеринга — автомобиль можно забронировать заранее или по необходимости, после использования машину можно оставлять практически на любой платной парковке в пределах территории охвата сервиса. Однако поездки за границу оплачиваются дополнительно (250 евро у Car2Go), существуют штрафы за утерю карты (50 евро) и другие расходы. Так что перед использованием сервиса нужно внимательно изучить все условия оказания услуги.

Стоимость услуг краткосрочной аренды автомобиля в Европе зависит от марки и модели автомобиля. Так, в компании Car2Go используют автомобили Smart, Mercedes-Benz A-класс и B-класс. Стоимость аренды — от 0,24 до 0,34 евро за минуту. Сутки обойдутся в 79 евро, и это намного выгоднее услуг такси.

Сервис DriveNow радует клиентов автомобилями марки BMW (электрокар i3, кроссовер X1 и другие) и Mini (доступен почти весь модельный ряд кроме спортивных модификаций). Минимальный тариф составляет 0,34 евро за минуту.

Каршеринг в России

В Москве система городского каршеринга активно работает с 2013 года. Но серьезный толчок к развитию сервис получил в сентябре 2015 года, когда мэрия российской столицы сделала компанию «Делимобиль» частью системы общественного транспорта наряду с велопрокатом, автобусами и метро. Компания уже получила 6,5 млрд рублей инвестиций, а парк автомобилей планируется увеличить до 10 000 штук. Аналогичные услуги предлагают операторы Anytime и YouDrive, но они не включены в программу правительства Москвы.



Первыми, кто стал предлагать услуги каршеринга в Москве, стала компания Anytime (ООО «Ситикар»), которая предлагала аренду автомобилей по цене 5−9 руб./мин. Стартовал сервис в 2012 году. Ключевая идея AnyTime зак­лючается в том, чтобы за транспортным средством не нужно было никуда специально приезжать или отвозить обратно: клиент берет машину там, где ее оставил предыдущий водитель, и тоже оставляет там, где пожелает. Но право оставлять автомобили бесплатно на платных пароковках имеет только служба «Делимобиль».

Стоимость услуги каршеринга в России начинается от 6 рублей за минуту и доходит до 10 рублей. В будние дни прокат автомобиля обходится дешевле, чем в выходные.

Выгоды каршеринга очевидны? Нет

В планетарном масштабе каршеринг оказывает влияние на экологию, ведь в зависимости от условий он может заменить от 6 до 20 личных автомобилей. То есть примерно во столько же раз сокращаются и вредные выбросы. Кроме того, каршеринг и электромобили в последние годы идут рука об руку. Краткосрочные поездки по городу — это идеальная среда для использования в каршеринге электрических авто.

В экономическом плане этот сервис выгоден лишь тем, кто использует личный автомобиль периодически, а не для ежедневных поездок. Но плюсов каршерингу добавляет тот факт, что практически повсеместно этим автомобилям разрешена бесплатная парковка там, где для личных авто она платная.

Недостатки такого использования авто тоже есть. Судя по отзывам пользователей службы, то больше всего жалуются на различные сбои в работе системы, когда она, например, неверно указывает местонахождения свободного автомобиля или не дает завершить поездку. Еще один нюанс — на осмотр автомобиля на предмет повреждений перед поездкой дается всего три минуты. До истечения этого времени нужно связаться с оператором в случае обнаружения повреждений, иначе штраф запишут на того, кто пользуется машиной в данный момент.

Так как все сервисы каршеринга работают через мобильные приложения, нужно тщательно следить за тем, чтобы смартфон не разрядился. Иначе для завершения поездки, например, придется искать телефон, чтобы позвонить оператору.

В договоре особенно тщательно и внимательно вычитывайте все, что касается повреждения автомобиля при аварии по собственной вине или по вине третьих лиц. Штрафные санкции могут быть весьма приличными. Car2go устанавливает размер франшизы от 500 до 1000 евро при повреждениях, нанесенных по вине клиента или по вине третьих лиц.

На то, чтобы забрать забронированный автомобиль, обычно дается от 15 до 30 минут. Не успели — оплата начинает начисляться, правда, в парковочном режиме. Тариф составляет около 50% от обычного.

Выгоден ли будет каршэринг для Минска и минчан — пока не известно. Как не совсем понятно, насколько сами минчане готовы пользоваться такой услугой.