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Врезавшийся в толпу автомобиль задавил трех человек в Мельбурне

20.01.2017 08:41 — Разное | Tut.by  
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По меньшей мере три человека погибли и еще около 20 ранены в центре австралийского Мельбурна в результате того, что автомобиль въехал в толпу. Об этом в пятницу, 20 января, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.


Фото: Reuters

Среди пострадавших — грудной ребенок. Ранее сообщалось об одном погибшем.

Представитель правоохранительных органов сообщил журналистам, что водитель арестован, он действовал намеренно. Вместе с тем в полиции подчеркнули, что не считают инцидент терактом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Очевидцы рассказали, что перед тем, как задержать наехавшего на пешеходов водителя полицейские протаранили управляемый им автомобиль и обстреляли его. В операции участвовали около десяти силовиков.

В Мельбурне в эти дни проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, потому город столкнулся с наплывом туристов, большая часть которых — иностранные болельщики.

8 января в Иерусалиме управлявший грузовиком мужчина совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в популярном у туристов районе Армон а-Нацив. Погибли четверо, около 15 пострадали. Человек, который находился за рулем фуры, нейтрализован.

19 декабря грузовик, за рулем которого находился Амри, врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. 22 декабря Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аниса Амри, 23 декабря он был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

 
 
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20 человек ранены, среди пострадавших - грудной ребенок.

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