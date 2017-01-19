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Врезавшийся в толпу автомобиль задавил трех человек в Мельбурне
По меньшей мере три человека погибли и еще около 20 ранены в центре австралийского Мельбурна в результате того, что автомобиль въехал в толпу. Об этом в пятницу, 20 января, передает
Среди пострадавших — грудной ребенок. Ранее сообщалось об одном погибшем.
Представитель правоохранительных органов сообщил журналистам, что водитель арестован, он действовал намеренно. Вместе с тем в полиции подчеркнули, что не считают инцидент терактом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
Очевидцы рассказали, что перед тем, как задержать наехавшего на пешеходов водителя полицейские протаранили управляемый им автомобиль и обстреляли его. В операции участвовали около десяти силовиков.
В Мельбурне в эти дни проходит Открытый чемпионат Австралии по теннису, потому город столкнулся с наплывом туристов, большая часть которых — иностранные болельщики.
8 января в Иерусалиме управлявший грузовиком мужчина совершил наезд на военных, выходивших из автобуса в популярном у туристов районе Армон а-Нацив. Погибли четверо, около 15 пострадали. Человек, который находился за рулем фуры, нейтрализован.
19 декабря грузовик, за рулем которого находился Амри,
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20 человек ранены, среди пострадавших - грудной ребенок.
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