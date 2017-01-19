Ко дню всех влюбленных можно по-разному относиться. И мы, в общем-то, разделяем скептически-саркастическое настроение тех, кто справедливо замечает: для тех, кто любит, каждый день особый — без привязки к дате.

С другой стороны: почему бы не использовать эту дату — 14 февраля — чтобы в очередной раз сказать друг другу важные слова и сделать приятные подарки?

Мы который год предлагаем вам небанальный способ поздравить близкого человека с праздником.

Если вы не боитесь рассказать историю ваших отношений и сказать «я тебя люблю» на всю страну, попросить прощения или даже сделать предложение руки и сердца — было такое на LADY! — мы ждём ваших писем.





Ну, а на кону (кроме благодарности и радости любимого человека) прекрасный подарок для двоих: билеты на концерт талантливого артиста, интересного мужчины Дмитрия Хворостовского.

Билетов у нас на руках 6: так что на концерт отправятся три пары, выигравшие в конкурсе.

Победителей определят организаторы концерта.

О чем рассказать?

О том, как вы встретили вашего человека. Особенно трогают истории тех, кто вместе не одно десятилетие, но и молодым парам мы рады;

Какие трудности вы преодолели в отношениях, к каким выводам пришли и какими советами можете поделиться с другими парами;

Какие события, поступки в этих отношениях стали для вас самыми яркими, теплыми и счастливыми;

Забавные и трогательные моменты вашей истории.

Можно ли написать о любви своих родителей/друзей, чтобы сделать им подарок? Да, но только в том случае, если они в курсе и не против — ведь все истории, участвующие в конкурсе, будут опубликованы.

О чем не стоит рассказывать?

Что придавать огласке — дело личное, но на всякий случай предупредим: мы не примем к публикации выдуманные истории, отдающие бразильскими сериалами, имена и фамилии «подлых разлучниц, которые не смогли помешать нашей любви», глубоко интимные детали, а также плохие стихи и бардовские песни.

Письма и фотографии (обязательная деталь!) мы принимаем по адресу lina@tutby.com . Не забудьте указать, как зовут вас и вашего любимого человека, а также по какому номеру с вами связаться в случае победы. Письма мы принимаем до 30 января.

А для вдохновения — вот вам немного информации о мероприятии, на которое вы можете отправиться:

Дмитрий Хворостовский выступит в Минске с сольным концертом

2 марта, Дворец Республики, 20.00





Один из лучших баритонов мира Дмитрий Хворостовский возвращается в Минск с сольным концертом. Под аккомпанемент известного эстонского пианиста Ильи Ивари Дмитрий исполнит романсы Рахманинова, Глинки, Танеева, Листа, Чайковского, Дюпарка, поп-песни Игоря Крутого, а также арии из итальянских опер Верди, Россини, Леонкавалло.

Любое появление на сцене Дмитрия Хворостовского воспринимается как большое событие. Его драматический баритон не оставляет равнодушными всех ценителей хорошей музыки. Оpera News подчеркивает: «Дмитрий Хворостовский обладает внешностью, умом и харизмой — это и есть самый красивый баритон в мире».

Дмитрий Хворостовский желанный гость лучших оперных театров мира, включая Royal Opera House — Covent Garden (Лондон), Bavarian State Opera, Munich State Opera, Berlin State Opera, Teatro alla Scala (Милан), Vienna State Opera, Teatro Colon (Буэнос-Айрес), Metropolitan Opera (Нью-Йорк), Chicago Lyric Opera, Мариинский театр оперы и балета (Санкт-Петербург), Московский театр «Новая Опера», оперную сцену Зальцбургского фестиваля и многие другие.

Недавно Дмитрий перенес онкологию, но справился с болезнью и готов к встрече с белорусскими слушателями!

Уверены, что на концерт попадете именно вы! Ждем писем и желаем удачи!