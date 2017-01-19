Все ждали, верили и ждали, ждали и верили, что, наконец, пришел ОН. До ЕГО прихода сильные и хитрые обижали слабых и беззащитных, богатые отбирали последнее у бедных, а земля погрязла в войнах. Всем стало ясно, что настало время менять плохого на хорошего. И добро, наконец, победило зло.



© REUTERS Philippe Wojazer Трамп начнет день инаугурации с посещения церкви

По традиции Его встречали в Золотых воротах, тех, откуда из Западной части можно попасть в Восточную часть и наоборот.

Я очутился среди людей, которые встречали Его прямо возле ворот. По пророческим разговорам совершенно точно определил, что здесь собрались политологи и эксперты. Вместо пальмовых веток держали транспаранты, на которых на разных языках было написано "Он закроет НАТО", "Отмена санкций — решенное дело", "Наше общее НЕТ транснациональным корпорациям", "ЦРУ к ответу", "Всех солдат — домой"… Кто-то пришел с докладами и статьями и теперь активно размахивал ими, отгоняя непонятно откуда взявшихся мух.



© AFP/ Mladen Antonov Президент как чирлидер: Трамп предложил проводить военные парады

Процессия появилась неожиданно, встречающие по традиции пришли в движение, начали что-то кричать, ища глазами телевизионную камеру и грозить невидимому врагу. По мимике сложно было определить, радуются они или грустят, потому, что за смех и плач отвечают одинаковые мышцы лица, а голос одного тонул в общем реве…

Он ехал в автомобиле естественным образом напоминающем осла. С Ним сидела красивая женщина славянской наружности. Рядом следовали какие-то люди. На долю секунды мы встретились глазами, и мне, как это бывает только во сне, слало ясно, что ОН ничего не знает о чаяньях и ожиданиях встречающих ЕГО людей.

Стоящий рядом, очень информированный политолог, тыча пальцем в красивую женщину, закричал на мне на ухо: "Вот она, чуть не стала блудницей, но Он женился на ней и спас. А это члены его администрации, проще говоря — апостолы, ты сам, откуда будешь?"

"Из Беларуси", — заорал я, уверенный, что мой собеседник сделает вид, что не знает такого государства.



© REUTERS Jonathan Ernst С чем приходит в Белый дом Дональд Трамп

Но произошло чудо, он с уважением посмотрел на меня и сказал: "Всегда вам беларусам везет, его зять очень уважает партизан, хоть и еврей".

Я совсем уж было собрался рассказать, что западная цивилизация ничего не знает о белорусских партизанах, потому, что по последним исследованиям практически все партизанские отряды в БССР были еврейскими, об этом даже фильм в Голливуде сняли, да и не был Его зять никогда в Беларуси. Но не успел, неожиданно все пришло в движение.

"Куда все бегут?", — спросил я у нового незнакомого коллеги.



© REUTERS Lucas Jackson Американист проанализирует инаугурационную речь Трампа

"Как куда? На Голгофу! Там его путь должен закончиться. Побежали скорей, не успеем места занять, его обязательно предать должны!" — с верой в будущее заорал собеседник, при этом с уважением бросил взгляд, на американских коллег выискивая в их лицах черты Иуды…

На пригорке какие-то парни возводили подиум или эшафот с огромной, белой американской звездой для фона, или распятия, кто их во сне разберет.

За окном, завыла автомобильная сигнализация, начиналось 20 января 2017 года. Я с удовольствием проснулся, и потянулся к телевизионному пульту, потом вспомнил сон и не стал включать телевизор…