﻿﻿ Белорусские веганы не хотят есть бобров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские веганы не хотят есть бобров

20.01.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусские приверженцы вегетарианства в интернете собирают подписи с призывом не выпускать в Беларуси колбасу и тушенку из бобров – соответствующая петиция была размещена на площадке change.org.

Белорусские веганы не хотят есть бобров
© Sputnik Максим Блинов
Белорусов опять обещают накормить бобрятиной

Ранее в Министерстве лесного хозяйства Беларуси снова озвучили информацию, что в республике возвращаются к решению вопроса количества бобров — уже разработаны ТУ для переработки их мяса, а с мясокомбинатами обсуждается возможность изготовления из него продуктов питания.

"Все вегетарианцы Беларуси против этого! Если мы начнем выпускать такие продукты, то что будет дальше? С нужными специями (как говорит начальник Минсельхоза) бобр вкусный! Крыса тоже будет вкусная", – отмечается в тексте петиции.

Ее авторы также задают риторический вопрос: разве людям в Беларуси мало еды, они без колбасы из бобров ходят голодные и печальные?

"Хватит и того, что люди других животных убивают. Этого достаточно. Если этот вопрос разрешится, то все мы убедимся, что у людей осталась хоть какая-то капля человечности. Ну и братьев наших меньших сохраним", – говорится в обращении.

Петицию авторы предполагают направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Под ней к 20 января поставили подписи более 1900 человек из необходимых 2500.

По официальным данным популяция бобров в Беларуси насчитывает более 60 тысяч особей, по неофициальным оценкам –  80 тысяч. Белорусские ученые констатируют: бобры заселили почти все мелиоративные каналы, а возведение ими плотин ведет к затоплению луговых территорий. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петицию авторы предполагают направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Под ней к 20 января поставили подписи более 1900 человек из...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Каршеринг приходит в Беларусь. Как это работает в разных странах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика