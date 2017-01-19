|
Белорусские веганы не хотят есть бобров
20.01.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусские приверженцы вегетарианства в интернете собирают подписи с призывом не выпускать в Беларуси колбасу и тушенку из бобров – соответствующая петиция была
© Sputnik Максим Блинов
Ранее в Министерстве лесного хозяйства Беларуси снова озвучили информацию, что в республике возвращаются к решению вопроса количества бобров — уже
"Все вегетарианцы Беларуси против этого! Если мы начнем выпускать такие продукты, то что будет дальше? С нужными специями (как говорит начальник Минсельхоза) бобр вкусный! Крыса тоже будет вкусная", – отмечается в тексте петиции.
Ее авторы также задают риторический вопрос: разве людям в Беларуси мало еды, они без колбасы из бобров ходят голодные и печальные?
"Хватит и того, что люди других животных убивают. Этого достаточно. Если этот вопрос разрешится, то все мы убедимся, что у людей осталась хоть какая-то капля человечности. Ну и братьев наших меньших сохраним", – говорится в обращении.
Петицию авторы предполагают направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Под ней к 20 января поставили подписи более 1900 человек из необходимых 2500.
По официальным данным популяция бобров в Беларуси насчитывает более 60 тысяч особей, по неофициальным оценкам – 80 тысяч. Белорусские ученые констатируют: бобры заселили почти все мелиоративные каналы, а возведение ими плотин ведет к затоплению луговых территорий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петицию авторы предполагают направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Под ней к 20 января поставили подписи более 1900 человек из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии