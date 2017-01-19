МИНСК, 20 янв – Sputnik. Белорусские приверженцы вегетарианства в интернете собирают подписи с призывом не выпускать в Беларуси колбасу и тушенку из бобров – соответствующая петиция была размещена на площадке change.org.



© Sputnik Максим Блинов Белорусов опять обещают накормить бобрятиной

Ранее в Министерстве лесного хозяйства Беларуси снова озвучили информацию, что в республике возвращаются к решению вопроса количества бобров — уже разработаны ТУ для переработки их мяса , а с мясокомбинатами обсуждается возможность изготовления из него продуктов питания.

"Все вегетарианцы Беларуси против этого! Если мы начнем выпускать такие продукты, то что будет дальше? С нужными специями (как говорит начальник Минсельхоза) бобр вкусный! Крыса тоже будет вкусная", – отмечается в тексте петиции.

Ее авторы также задают риторический вопрос: разве людям в Беларуси мало еды, они без колбасы из бобров ходят голодные и печальные?

"Хватит и того, что люди других животных убивают. Этого достаточно. Если этот вопрос разрешится, то все мы убедимся, что у людей осталась хоть какая-то капля человечности. Ну и братьев наших меньших сохраним", – говорится в обращении.

Петицию авторы предполагают направить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Под ней к 20 января поставили подписи более 1900 человек из необходимых 2500.

По официальным данным популяция бобров в Беларуси насчитывает более 60 тысяч особей, по неофициальным оценкам – 80 тысяч. Белорусские ученые констатируют: бобры заселили почти все мелиоративные каналы, а возведение ими плотин ведет к затоплению луговых территорий.