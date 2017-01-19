Бутан, или Страна Дракона — это южноазиатское государство, буквально зажатое между двумя гигантами: Индией и Китаем. Название его можно перевести с санскрита как «высокогорье». И это объяснимо: на территории этой малознакомой рядовому белорусу страны частично находится высочайшая горная система в мире — Гималаи.

Интересный факт: своей главной целью правительство Бутана считает не рост ВВП, а рост индекса счастья населения. Это полностью соответствует основополагающим тезисам тантрического буддизма — господствующей в стране религии.

Так, экономически целесообразные идеи здесь часто отклоняются из-за их противоречия, к примеру, вопросам сохранения природных ресурсов. Девять лет назад в Бутане была создана «Комиссия по всеобщему народному счастью» (в простонародье — министерство счастья), которая и следит за соблюдением правительством такого подхода в принятии законов.

Что еще мы должны знать о таком далеком и таком загадочном Бутане? Об этом в рубрике «Наши за границей» сегодня рассказывает наша соотечественница Екатерина Губчик , которой довелось побывать там летом.

— Название страны Бутан до поездки туда я знала разве что по школьным урокам географии. И никогда бы не подумала, что мне посчастливится увидеть ее своими глазами. Мысль поехать туда появилась, когда я услышала, что там есть такой государственный орган, как «министерство счастья».





На протяжении поездки я останавливалась в трех отелях. Все три были абсолютно европейского качества. Особенно запомнился один в старой столице — городе Пунакхе — с изумительным видом на реку и расположенными рядом горами.









В 2008 году форма правления страны сменилась с абсолютной монархии на конституционную. Причем этот важный для внутренней политики шаг был сделан по предложению самого короля. Наверное, это едва ли не первый прецедент в мире, когда такой огромный шаг к демократизации был сделан мирным путем и по инициативе в верхах.

Управление страной ведется из так называемой Фортресс — крепости, которая разделена на две части: одна — для правительства, а другая — для религиозных лидеров (более 70% населения страны — буддисты). Решения таким образом принимаются сообща.

Король регулярно приглашает людей на личные встречи и постоянно интересуется тем, что беспокоит простых граждан. Каждый год правительство проводит анкетирование, результаты которого дают возможность определить уровень счастья в стране. Вопросы, входящие в такой опрос, могут быть самыми разнообразными: от тех, которые позволяют понять, сколько свободного времени люди могут проводить в кругу своих близких и довольны ли они работой систем образования и здравоохранения в стране, до тех, которые помогают определить, растет ли реальный уровень финансового благосостояния населения.













Забота о природе — важный аспект проводимой властями политики. Здесь очень чистый воздух: машин мало, а заводов практически нет (не строить их — сознательное решение религиозного правительства). Электричество в Бутане вырабатывается с помощью гидроэлектростанций, а лес покрывает почти 70% площади страны. Раз в год здесь отмечается праздник леса, когда каждый житель страны должен посадить как минимум одно дерево.

Политика счастья в Бутане распространяется не только на людей, но и на животных. Охота и рыбалка здесь запрещены.













Традиции в Бутане очень сильны. И ощущается это во всем, даже в стиле одежды жителей. Люди ходят на работу в национальных костюмах: женщины — в кира (это блузка и длинная юбка), а мужчины — в гхо (он напоминает халат). Одежда эта не только удобная, но и красочная — один только взгляд на нее сразу же поднимает настроение.





Бутан, несмотря на свой маленький размер, географически охватывает несколько климатических зон: начиная с тропической (где растут ананасы и бананы) и заканчивая горными пиками высотой до 7000 метров (где круглый год лежит снег). Такая особенность климата во многом определила путь развития этой аграрной страны: 79% бутанцев — это сельское население. Импорт продукции сельского хозяйства и туризм лежат в основе экономического развития страны.

На любом рынке вы увидите перед собой богатый выбор овощей и фруктов. Еда повсеместно экологически чистая, без химикатов. И в то же время очень простая: овощи, фрукты, рис, мясо. Сами бутанцы предпочитают есть все с острым перцем, но туристам его не предлагают. Мяса бутанцы едят очень мало (многие жители страны — вегетарианцы), оно экспортируется из соседней Индии. К слову, с Индией у Бутана очень хорошие торговые отношения. Да и первая дорога, связавшая Бутан с миром, была проложена именно через границу с Индией относительно недавно — в 1960-х годах.

















Бутан очень долгое время развивался самостоятельно, наверное поэтому подход населения этой страны к жизни настолько отличается от взглядов на мироустройство у жителей других стран. В основе всего здесь лежат духовные ценности. Ощущение спокойной и гармоничной жизни проникает в самую глубь сердца. Уезжать обратно в шумный и суетливый мир после посещения неспешного и тихого Бутана просто не хочется.

Для меня долгое время оставалось загадкой, почему люди во всем мире так мало знают о Бутане? И это с его восхитительной природой, чистейшим воздухом, открытыми и добрыми людьми, не знающим коррупции правительством… Бутан для меня — просто живая мечта и воплощение идеальной страны в реальном мире! Только намного позже я поняла, что такая маленькая страна с населением в 750 000 человек просто обязана оберегать то, что у них есть. Не нужен им массовый туризм, им нужны близкие по духу и по восприятию мира сознательные туристы, которые жаждут общения с природой и внутреннего обогащения. Те, кто ищет возможность потеряться во времени и почувствовать жизнь в ее первозданной красоте, кто готов окунуться в этот волшебный мир гор и монастырей и кто хочет найти способы к осознанию собственных внутренних ценностей.













А монастырей здесь действительно очень много. И находятся они в самых необыкновенных высокогорных местностях страны. Построенные в скалах здания просто поражают воображение: как в XVII веке можно было построить что-то подобное? Да еще и вручную перенося строительные материалы в горы по узким тропам…

Я посетила несколько мужских монастырей и один женский. Довелось мне попасть и в Тайгер Нест — монастырь и место паломничества буддистов. В нем монахи без слов, одними только жестами пригласили меня внутрь комнаты, где проводилась священная церемония. Это было просто необыкновенное ощущение, которое очень сложно передать словами. В процессе церемонии я услышала молитвы буддистов и игру на инструменте дунгчен (это длинный духовой инструмент), звуки которого распространяются на мили вокруг.

Интересно, что по прибытии в Тайгер Нест я была необыкновенно удивлена, увидев монаха с мобильным телефоном и работающим в нем интернетом. Так что новые технологии тоже не чужды жителям Бутана.









До совсем недавнего времени среди бутанцев считалось правильным отдавать хотя бы одного ребенка (обычно старшего сына) в монастырь. Раньше в каждой семье здесь было по 8−10 детей, но сейчас семьи стали меньше, и эта традиция постепенно уходит в прошлое. Девушки в этом смысле выбирают свое призвание сами, поэтому женских монастырей здесь меньше.

Здравоохранение и обучение в обычных школах и монастырях здесь бесплатное. И все это благодаря туристам! В настоящее время Бутан посещает порядка 40 000 туристов в год. Путешествие туда можно считать поистине уникальным. Общаться с местными очень просто, так как помимо национальных языков, население говорит еще и на английском. Каждый турист платит агентствам в среднем как минимум 250 $ за день своего пребывания в Бутане. Эта сумма покрывает ваш перелет в Бутан, проживание в отеле, питание, транспорт, экскурсии… И 65 долларов в день из этой суммы выделяется государству на покрытие расходов на образование и здравоохранение в стране. Гениальная, на мой взгляд, идея, которая позволяет туристам внести свой вклад в развитие страны!













Визу в страну открывает агентство после оплаты путевки. Если у вас появилось желание поехать, то получить информацию и задать вопросы можно через сайт агентства, через которое посчастливилось съездить мне и с которым после поездки я начала активно сотрудничать, чтобы поддержать их идею распространения информации об этой удивительной стране.

Бутанцы — очень спокойные и отзывчивые люди. В их действиях нет суеты. Большинство людей работает на земле и зарабатывает ручным трудом. Они давно открыли для себя секрет настоящего счастья: это самое счастье заключается не в постоянной гонке за чем-то материальным, а в единении с природой, в согласии и мире в семьях, в осознанности и неповторимости каждого момента жизни.





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