Белорусов, которые попали в трудную жизненную ситуацию и не в состоянии оплатить налог на тунеядство, местные власти смогут освобождать от этого сбора. Но пока непонятно, кто конкретно и как будет определять, насколько тяжелая жизненная ситуация у плательщиков налога. В законодательстве четких критериев не прописали. FINANCE.TUT.BY решил проверить, как работает новшество на практике.



Молодой художник показывает извещение на уплату налога

«Я — художник, и мне стыдно, что меня отнесли к тунеядцам»

Минчанину Максиму (имя изменено по просьбе героя) еще нет 30 лет. Он живет вместе с родителями в однокомнатной квартире. В конце прошлого года он получил извещение на уплату налога на тунеядство.

— В 2015 году я активно рисовал картины, размещал их у себя на странице ВКонтакте. Параллельно занимался саморазвитием, изучал программирование. Но официально я нигде не работал, — рассказывает свою историю Максим.

Парень хотел вступить в союз художников, это могло бы помочь избежать уплаты налога на тунеядство. Но решил, что «со средне-специальным образованием там нечего делать».

По его словам, в 2015 году он жил на деньги от продажи картин, «немного подрабатывал администратором, также помогали родители и девушка, которые с понимаем относились к тому, чем я занимаюсь».

— Но я не гнался за продажами, для меня в первую очередь было важно заниматься искусством. Мои картины купит далеко не каждый, потому что людям приятнее повесить у себя в квартире какой-нибудь пейзаж.

В начале прошлого года Максим открыл ИП, он начал заниматься разработкой мобильных приложений.

— У меня уже есть опубликованная игра на Google Play Market, я делал ее полностью сам. Но у этих проектов долгий период создания, я еще не получил за них реальные деньги. В перспективе я могу заработать приличные суммы, которые я никогда не получу на заводе, — говорит Максим. — Сейчас ищу работу. Желательно с графиком два через два, чтобы оставалось время на мобильные приложения. И мне стыдно, что меня отнесли к тунеядцам. Я — художник, а не тунеядец. Я не понимаю, почему я должен платить налог, я «не тунеядничал», занимался саморазвитием, рисовал картины.

«Под трудные жизненные ситуации никаких документов у нас нет»

Вместе с Максимом направляемся в администрацию Заводского района. Именно администрациям районов, а также Мингорисполкому делегировали местные советы депутатов право освобождать от налога на иждивенчество.

— Я оказался в тяжелой жизненной ситуации, сейчас не могу оплатить налог на тунеядство. Кто может проконсультировать, как мне быть? — поинтересовался парень в службе «одно окно».



Администрация Заводского района Минска. Фото: Дмитрий Бобков, TUT.BY.

Специалист сразу же рассказала, как пройти в нужный кабинет. На вопрос, много ли тунеядцев обращается в райадминистрацию после изменений в декрет, призналась:

— Очень много. Хватало и тогда (до внесения изменений в декрет. — Прим. FINANCE.TUT.BY), и сейчас, — поделилась наблюдениями сотрудница администрации.

Пока искали кабинет в длинных коридорах, узнали, что недавно из-за одного «эмоционального тунеядца чуть не вызвали милицию, но все закончилось хорошо».

Как выяснилось, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, консультирует один из экономистов финансового отдела. Когда мы пришли, на приеме уже был мужчина лет 35. За нами тут же занимает очередь следующий посетитель, 40-летний мужчина.

— Я слышал, что недавно изменения в декрет вышли. Пришел разузнать, как написать заявление на освобождение от налога, — рассказал он. — У меня в 2015 году было 4 госпитализации, но в общей сложности не набегает 183 дней. Я и сейчас нахожусь на госпитализации, состою на двух учетах — как алкоголик и как наркоман. Пусть мне хотя бы дадут отсрочку, а не до 20 февраля платить.

Мужчина признается, что «единственное, что „подпугивает“ — принудительные работы».

— А с другой стороны, я не против. Пускай меня загонят на 15 дней, зато обеспечат работой, — рассуждает он.

Тем временем подошла очередь Максима. Парень начал рассказывать про картины и мобильные приложения, которые разрабатывает, и что не может сейчас заплатить налог.

— У меня сейчас сложное положение с деньгами. А меня еще приписали к тунеядцам, — сетует Максим.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— В декрете нигде не написано такого слова. Там написано «сбор на финансирование государственных расходов», — сразу же поправила специалист. — У вас есть какие-то заболевания? С кем вы проживаете?

— С родителями в однокомнатной квартире.

— По вашей ситуации я поняла, что она у вас сложная. В чем тут вопрос. Под трудные жизненные ситуации никаких документов у нас нет. Говорю как есть. Единственное, что у нас есть — возможность обратиться в Мингорисполком, — уточнила главный экономист.

По ее словам, Мингорисполком может предоставлять льготу по налогам и сбору пошлины, но при этом учитывают благосостояние того, кто обратился.

— Чтобы обратиться в службу «одно окно» с таким заявлением и получить льготу, нужны справки о доходах всех членов семьи, совместно проживающих с вами, за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

Но добиться положительно решения Мингорисполкома сложно, предупреждает специалист.

— Все, что мы можем, — это отправить заявление на заседание Мингорисполкома, а какое будет принято решение, мы не знаем. Но все должно быть аргументировано, если есть какие-то документы, обоснования, то это будет лишним плюсом.

— А были положительные решения Мингорисполкома? — поинтересовался Максим.

— Пока не было. Но я звонила в другие районы, в одном из них было положительное при шизофрении. Но каждое слово должно быть документировано при подаче заявления. Если нужны деньги на лечение, то указываются диагноз и сумма, — пояснила специалист.

— Но ведь человек имеет право не раскрывать свои личные данные, — замечает Максим.

— Сейчас справки Минздрава выдаются с зашифрованным кодом, — успокоила главный экономист.

— А чисто по-человечески: это правильно или неправильно? — не успокаивался парень.

— Сначала, когда приходили первые посетители, я подумала, какой плохой закон. Но потом посмотрела на тех, кто не работает. Большинство из них — молодые люди, которые тут ногами двери открывают, ни имея образования в 21 год, скандалят, живут у мамы с папой на шее. При этом за 200 рублей никуда не пойдут работать. И таких очень много, поверьте мне.

«Пишите заявление, чтобы освободили от уплаты налога»

Максим решил, что у него осталось еще много вопросов, а потом решает идти дальше — в Мингорисполком.

— Можете обратиться в письменной форме в Мингорисполком. Или подойдите в отдел писем и приема граждан, может быть, вам там смогут помочь, — посоветовали в «одном окне».

Специалист отдела писем рассказала, что к ней часто обращаются люди насчет оплаты налога.



Мингорисполком. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY.

— Вы сейчас обращаетесь в администрацию своего района в установленном порядке. Пишите заявление, чтобы вас освободили от уплаты налога. Прилагаете пакет документов, который у вас есть в наличии, дальше они эти документы разбирают и выносят на Мингорисполком.

— И до этого я могу не платить налог, а подождать решение? — уточнил Максим.

— Вот этого я не могу сказать. Это как с оплатой коммунальных услуг. Лучше заплатить, а потом вернуть деньги, чем потом вам выставят счет.

— Я хочу понять, имеет ли смысл мне вообще собирать документы, подхожу ли я по критериям, — спросил художник.

— В любом случае имеет смысл. Вам никто не скажет, какое будет решение Мингорисполкома. В любом случае лучше что-то сделать, чем не делать вообще. Вам что ли сложно собрать документы? — говорит специалист Мингорисполкома. — Вот потом через полгода один вам скажет, второй, что вот меня освободили от уплаты налога. А вы будете платить.

МНС: Тяжелая жизненная ситуация может возникнуть и у достаточно обеспеченного человека

— Декрет № 1 расширил возможность предоставления льготы в части освобождения от уплаты сбора. На сегодня уже действует норма, предоставляющая право советам депутатов предоставлять льготу по налогам, уплачиваемым в местный бюджет. Это заложено в Налоговом кодексе. Единственное, что там есть оговорка, что льгота действительно предоставляется местным советом депутатов, либо по его поручению местным исполнительным органом в зависимости от имущественного положения гражданина, — поясняет начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Михаил Рассолько.

Представитель МНС уточняет, что «декрет № 1 предусматривает, что местные власти смогут освобождать от налога на тунеядство при наличии тяжелой жизненной ситуации, вне зависимости от имущественного положения».

— При наличии автомобиля у человека, какое имущественное у него положение? Достаточное или недостаточное? — задается вопросом Михаил Рассолько. — Поэтому здесь с учетом декрета № 1 нет привязки к имущественному положению. Тяжелая ситуация может возникнуть и у человека достаточно обеспеченного, к примеру. Разные ситуации бывают.

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