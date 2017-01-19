Выходной в этот раз один, а значит, провести его нужно вдвойне весело. Начинаем по традиции с вечера пятницы и продолжаем до воскресенья. AFISHA.TUT.BY насчитала с десяток мероприятий под крышей и на свежем воздухе, в Минске и в пригороде.





Когда: 20 января, 19.00. Где: театр кукол. Сколько: 6,5 рубля.

При любой возможности идите на спектакли в кукольный театр, особенно если в режиссерах значится Алексей Лелявский. Это человек, благодаря которому театральную Беларусь знают на международных фестивалях по всему миру, а у вас год от года есть повод для гордости.

«Тартюф» — та самая мольеровская пьеса, эротический подтекст которой не всегда читался во время разбора материала в школе, но отчетливо виден в постановке кукольного театра. Гомерическая смешная, драйвовая и в хорошем смысле «попсовая» постановка 18+ — вполне неплохой вариант для бюджетного свидания в пятницу вечером.



Фото: instagram.com

Когда: 20−21 января. Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь на Некрасова, Национальный центр современных искусств Республики Беларусь на Независимости, 47. Сколько: по цене билета.

Делать селфи в музее — не самое умное занятие. Но в день международного флешмоба можно. Тем более что победителя конкурса на лучшее селфи ждет приз — билеты на три любые выставки, которые будут проходить в одном из центров современных искусств. С правилами можно ознакомиться тут . Работники музеев предупреждают только об одном: никаких вспышек.





Когда: 20−21 января, с 22.00. Где: «Силичи». Сколько: по прайсу.

Для всех тех, кто давно хотел выбраться в «Силичи», но мешала то работа, то погода, то лень, организованы ночные катания. Открыты будут 1, 3 и учебная трассы, цены на все услуги, в том числе подъемники и прокат оборудования, будут снижены. Спи-пасс, например, обойдется вам в 25 рублей на всю ночь (против 18 рублей за час в обычное время). С ценами на другие услуги можно ознакомиться в нашем обзоре горнолыжных курортов .



Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 20 января с 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: бесплатно.

«Где лучшие тусовки? — У нас в клубе. — Где лучшие подруги? — У нас в клубе», — примерно так бы вы рассказали про «Хулиган», будь вы поклонником Тимати. Уже в эту пятницу Fitzzgerald отмечает свой день рождения в баре на Октябрьской. Минский диджей, чей фьюче-фант вы могли слышать этим летом на FSP, приготовил лучшие треки, бармен — фирменные коктейли, с вас — хорошее настроение и укладка на пробор. И пусть мысли о предстоящей рабочей субботе вас не тревожат.



Фото с сайта urbanweekend.by

Когда: 21 января, 15.00. Где: «Верх», ул. Куйбышева, 22. Сколько: 10 рублей.

Minsk Urban Weekend — это одновременно лекции от представителей уличной культуры СНГ, кинопоказ, маркет с одеждой и едой, танцевальный баттл и афтепати с главными отечественными представителями beat- и bass-сцены.

Теперь подробнее: покажут «Дух улиц» — фильм-энциклопедию стритвира, рассказывающую про закулисье главных локальных брендов одежды. Лекцию прочитает Дмитрий Егоров, коллекционер кроссовок, редактор журнала К.Е.Д. И судья Versus Battle. На афтепати ждите парней из проекта Бассота, на маркете с одеждой — главные стритвир-бренды, на фудкорте — чего-то съестного. Танцевальный баттл будет.





Когда: 21 января, 15.00, 18.00. Где: Музей истории белорусского кино, Свердлова, 4. Сколько: 4 рубля.

Второе явление проекта Kinoport — новинки от Международного фестиваля короткометражного кино Cinema Perpetuum Mobile. Каждый месяц в рамках проекта минчан на примере короткого метра будут знакомить с национальными кинематографиями разных стран. В январе в фокусе — Польша и программа польской анимации O! PLA из двух частей: в 15.00 покажут польское анимированное музыкальное видео, в 18.00 — программу из анимационных работ в разных техниках. Посмотреть это интересно хотя бы потому, что больше в Минске вы подобное вряд ли увидите, а увидеть есть что. В О! PLA собраны фильмы с большим бюджетом и полностью независимые проекты, университетские, свежие и именитых авторов, экспериментальные, абстрактные и привычные сюжетные ролики.



Кадр из фильма «Танцы улиц»

Когда: 21 января с 19.00. Где: «Верх», ул. Куйбышева, 22. Сколько: 10 рублей.

Если нет времени на весь Minsk Urban Weekend, подтягивайтесь к 19.00 на обособленный в отдельное мероприятие танцевальный баттл. Будет почти как в «Танцах улиц»: рандомно смешанные двойки по результатам отборов в кругах. Cудья отбирает по 8 сильнейших танцоров в каждом стиле. После жеребьевки прошедшие отбор сражаются в битвах 2×2 (Breakin' + Hip-Hop).



Фото со страницы мероприятия в Facebook

Когда: 21 января с 23.00. Где: «Хулиган». Сколько: бесплатно.

Опять «Хулиган»? Подождите, сейчас мы все объясним. «Популярная вечеринка» — не то же самое, что «Дорогая редакция», но главы синдиката присматривают за своими подопечными. Последняя, в свою очередь, по нашему скромному мнению, одна из лучших серий вечеринок, проходивших в Минске прошлым, да и позапрошлым летом. По традиции обещают музыкальное ассорти, специальные коктейли и хорошую компанию. Которую, впрочем, вы можете составить себе самостоятельно. Главное, не надевайте черное.

Две выставки про деньги: доллары и все остальные





Когда: с 10 до 17.30 и с 11.00 до 19.00. Где: Музей истории театральной и музыкальной культуры (пер. Музыкальный, 5) и Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. К. Маркса, 12). Сколько: от 2 рублей.

Вариант для воскресного обеда — променад до выставки. Если вы любите не только получать деньги, но и просто смотреть на них, в ближайшие выходные в Минске еще будут работать две специализированные выставки. Первая посвящена долларам от мала до велика от США до Австралии и Азии. Посмотреть можно и на смеющихся детей на двухдолларовой купюре с Фиджи, и на духовой оркестр на багамском «баксе». Финансово вы вряд ли обогатитель, а вот духовно — вполне.

Вторая экспозиция посвящена деньгам Беларуси от римского динария до наших дней. Особенную теплоту вы испытаете, конечно, рядом с «зайчиками».





Когда: каждый вечер до 1 февраля. Где: в кинотеатрах Минска. Сколько: от 4 рублей.

Вечер воскресенья можно провести за просмотром доброго семейного кино. Или сходить на «Преисподнюю». Заранее предупреждаем, что с наслаждением перекусить попкорном во время просмотра будет тяжело. Главным образом потому, что периодически в кадре будут сцены физического насилия, пыток и прочей малоприятной дичи. Но разве это повод пропускать одну из самых любопытных премьер января?

Голландец Кулховен за свою жизнь наснимал и комедий, и военных фильмов, и психологических детективов. В прошлом году он взялся за жанр триллера, и судя по первым отзывам после фестивалей, весьма успешно. Картина была в основном конкурсе престижных форумов в Венеции и Торонто, а критики The guardian отмечают, что, возможно, Кулховен показал новый, голландский, взгляд на спагетти-вестерны.