﻿﻿ Где провести вечера с пятницы по воскресенье в Минске: 11 вариантов до 10 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Где провести вечера с пятницы по воскресенье в Минске: 11 вариантов до 10 рублей

20.01.2017 09:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Выходной в этот раз один, а значит, провести его нужно вдвойне весело. Начинаем по традиции с вечера пятницы и продолжаем до воскресенья. AFISHA.TUT.BY насчитала с десяток мероприятий под крышей и на свежем воздухе, в Минске и в пригороде.

Спектакль для взрослых «Тартюф»


Когда: 20 января, 19.00.

Где: театр кукол.

Сколько: 6,5 рубля.

При любой возможности идите на спектакли в кукольный театр, особенно если в режиссерах значится Алексей Лелявский. Это человек, благодаря которому театральную Беларусь знают на международных фестивалях по всему миру, а у вас год от года есть повод для гордости.

«Тартюф» — та самая мольеровская пьеса, эротический подтекст которой не всегда читался во время разбора материала в школе, но отчетливо виден в постановке кукольного театра. Гомерическая смешная, драйвовая и в хорошем смысле «попсовая» постановка 18+ — вполне неплохой вариант для бюджетного свидания в пятницу вечером.

Международный флешмоб «Селфи в музее 2017»


Фото: instagram.com

Когда: 20−21 января.

Где: Национальный центр современных искусств Республики Беларусь на Некрасова, Национальный центр современных искусств Республики Беларусь на Независимости, 47.

Сколько: по цене билета.

Делать селфи в музее — не самое умное занятие. Но в день международного флешмоба можно. Тем более что победителя конкурса на лучшее селфи ждет приз — билеты на три любые выставки, которые будут проходить в одном из центров современных искусств. С правилами можно ознакомиться тут. Работники музеев предупреждают только об одном: никаких вспышек.

Ночные катания в "Силичах"


Когда: 20−21 января, с 22.00.

Где: «Силичи».

Сколько: по прайсу.

Для всех тех, кто давно хотел выбраться в «Силичи», но мешала то работа, то погода, то лень, организованы ночные катания. Открыты будут 1, 3 и учебная трассы, цены на все услуги, в том числе подъемники и прокат оборудования, будут снижены. Спи-пасс, например, обойдется вам в 25 рублей на всю ночь (против 18 рублей за час в обычное время). С ценами на другие услуги можно ознакомиться в нашем обзоре горнолыжных курортов.

Birthday party Fitzzgerald


Фото: Дарья Лобанова, TUT.BY

Когда: 20 января с 23.00.

Где: «Хулиган».

Сколько: бесплатно.

«Где лучшие тусовки? — У нас в клубе. — Где лучшие подруги? — У нас в клубе», — примерно так бы вы рассказали про «Хулиган», будь вы поклонником Тимати. Уже в эту пятницу Fitzzgerald отмечает свой день рождения в баре на Октябрьской. Минский диджей, чей фьюче-фант вы могли слышать этим летом на FSP, приготовил лучшие треки, бармен — фирменные коктейли, с вас — хорошее настроение и укладка на пробор. И пусть мысли о предстоящей рабочей субботе вас не тревожат.

Minsk Urban Weekend


Фото с сайта urbanweekend.by

Когда: 21 января, 15.00.

Где: «Верх», ул. Куйбышева, 22.

Сколько: 10 рублей.

Minsk Urban Weekend — это одновременно лекции от представителей уличной культуры СНГ, кинопоказ, маркет с одеждой и едой, танцевальный баттл и афтепати с главными отечественными представителями beat- и bass-сцены.

Теперь подробнее: покажут «Дух улиц» — фильм-энциклопедию стритвира, рассказывающую про закулисье главных локальных брендов одежды. Лекцию прочитает Дмитрий Егоров, коллекционер кроссовок, редактор журнала К.Е.Д. И судья Versus Battle. На афтепати ждите парней из проекта Бассота, на маркете с одеждой — главные стритвир-бренды, на фудкорте — чего-то съестного. Танцевальный баттл будет.

Фестиваль короткометражного кино Kinoport


Когда: 21 января, 15.00, 18.00.

Где: Музей истории белорусского кино, Свердлова, 4.

Сколько: 4 рубля.

Второе явление проекта Kinoport — новинки от Международного фестиваля короткометражного кино Cinema Perpetuum Mobile. Каждый месяц в рамках проекта минчан на примере короткого метра будут знакомить с национальными кинематографиями разных стран. В январе в фокусе — Польша и программа польской анимации O! PLA из двух частей: в 15.00 покажут польское анимированное музыкальное видео, в 18.00 — программу из анимационных работ в разных техниках. Посмотреть это интересно хотя бы потому, что больше в Минске вы подобное вряд ли увидите, а увидеть есть что. В О! PLA собраны фильмы с большим бюджетом и полностью независимые проекты, университетские, свежие и именитых авторов, экспериментальные, абстрактные и привычные сюжетные ролики.

Танцевальный баттл Cypherz


Кадр из фильма «Танцы улиц»

Когда: 21 января с 19.00.

Где: «Верх», ул. Куйбышева, 22.

Сколько: 10 рублей.

Если нет времени на весь Minsk Urban Weekend, подтягивайтесь к 19.00 на обособленный в отдельное мероприятие танцевальный баттл. Будет почти как в «Танцах улиц»: рандомно смешанные двойки по результатам отборов в кругах. Cудья отбирает по 8 сильнейших танцоров в каждом стиле. После жеребьевки прошедшие отбор сражаются в битвах 2×2 (Breakin' + Hip-Hop).

«Популярная вечеринка» под присмотром «Дорогой редакции»


Фото со страницы мероприятия в Facebook

Когда: 21 января с 23.00.

Где: «Хулиган».

Сколько: бесплатно.

Опять «Хулиган»? Подождите, сейчас мы все объясним. «Популярная вечеринка» — не то же самое, что «Дорогая редакция», но главы синдиката присматривают за своими подопечными. Последняя, в свою очередь, по нашему скромному мнению, одна из лучших серий вечеринок, проходивших в Минске прошлым, да и позапрошлым летом. По традиции обещают музыкальное ассорти, специальные коктейли и хорошую компанию. Которую, впрочем, вы можете составить себе самостоятельно. Главное, не надевайте черное.

Две выставки про деньги: доллары и все остальные


Когда: с 10 до 17.30 и с 11.00 до 19.00.

Где: Музей истории театральной и музыкальной культуры (пер. Музыкальный, 5) и Национальный исторический музей Республики Беларусь (ул. К. Маркса, 12).

Сколько: от 2 рублей.

Вариант для воскресного обеда — променад до выставки. Если вы любите не только получать деньги, но и просто смотреть на них, в ближайшие выходные в Минске еще будут работать две специализированные выставки. Первая посвящена долларам от мала до велика от США до Австралии и Азии. Посмотреть можно и на смеющихся детей на двухдолларовой купюре с Фиджи, и на духовой оркестр на багамском «баксе». Финансово вы вряд ли обогатитель, а вот духовно — вполне.

Вторая экспозиция посвящена деньгам Беларуси от римского динария до наших дней. Особенную теплоту вы испытаете, конечно, рядом с «зайчиками».

Кино для взрослых «Преисподняя»


Когда: каждый вечер до 1 февраля.

Где: в кинотеатрах Минска.

Сколько: от 4 рублей.

Вечер воскресенья можно провести за просмотром доброго семейного кино. Или сходить на «Преисподнюю». Заранее предупреждаем, что с наслаждением перекусить попкорном во время просмотра будет тяжело. Главным образом потому, что периодически в кадре будут сцены физического насилия, пыток и прочей малоприятной дичи. Но разве это повод пропускать одну из самых любопытных премьер января?

Голландец Кулховен за свою жизнь наснимал и комедий, и военных фильмов, и психологических детективов. В прошлом году он взялся за жанр триллера, и судя по первым отзывам после фестивалей, весьма успешно. Картина была в основном конкурсе престижных форумов в Венеции и Торонто, а критики The guardian отмечают, что, возможно, Кулховен показал новый, голландский, взгляд на спагетти-вестерны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY насчитала с десяток мероприятий под крышей и на свежем воздухе, в Минске и в пригороде.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ролики, йога, бизнес и хоккей. Куда сходить в Могилеве в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика