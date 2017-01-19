Чтобы отдыхать не только телом, но и душой, выходные нужно проводить активно. Это может быть психологический тренинг, концерт хорошей группы или выброс адреналина на стадионе. Выбрать, куда же сходить в ближайший уикэнд, поможет наша афиша.

20 января



Фото: yogamore.ru

Духовный курс под названием «Счастье» проведет для могилевчан благотворительный фон Art of living. Программа объединяет все виды йоги, но основной акцент делается на работу с сознанием, что позволяет достичь внутренней гармонии, которая затем проецируется на окружающий мир. Включает уникальный комплекс дыхательных техник, физические упражнения йоги, практики расслабления и медитации, законы жизни и афоризмы мудрости (сутры). Узнать место и время проведения курса, а также записаться и задать вопросы можно по телефонам: +375 29 727−23−17, +375 44 544−39−55.



Фото: vk.com/bazillion_mogilev

Яркое и незабываемое шоу для всех возрастов от лучших роллеров Могилева подготовил развлекательный центр «Базиллион». Всех пришедших по адресу улица Гагарина, 79 (ТРЦ «Е-сити») ожидают крутые трюки, презентация индивидуальных и групповых занятий на роллердроме, розыгрыш подарочных сертификатов на его посещение. А самые смелые смогут принять участие в шоу. Начало в 18.00, вход свободный. Дополнительную информацию ищите здесь .



Фото: vk.com/cafebarmafia

Когда город засыпает, не до сна тем, кто проводит время в кафе-баре «Мафия». Ведь здесь начинаются «Ночные игры». Всех, кто придет сюда к 23.45 всю ночь ожидают игры в «Мафию», «Манчкин», покер и «Монополию», а также напитки, кальяны и аппетитные закуски. Находится заведение на улице Каштановой, 2А. Справки и заказ столиков по телефону +375 29 165−04−40. Все подробности тут .

21 января



Фото: presentation. today

Впервые в Могилеве при поддержке бизнес-школы ИПМ пройдет бизнес-конференция «Эффективная презентация проекта, продукта, услуги» или PREZATODAY. Посетить ее будет полезно собственникам и учредителям, менеджерам, предпринимателям, специалистам IT, представителям сетевых компаний, стартаперам, фрилансерам и всем, кто хочет продать свою идею, услугу или продвинуть продукт. Участников ждет практический и максимально полезный материал по созданию продающих презентаций от Константина Владимирова-Журавского. Место проведения — ЗАО «Технологический парк Могилев» (улица Ленинская, 63), конференц-зал № 807. Начало в 9.30. Участие бесплатно. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь , а зарегистрироваться для участия тут .



Фото: dic.academic.ru

Вторая игра стартовавшего 12 января чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой (экстралига) начнется в Ледовом дворце (улица Гагарина, 1) в 19.00. На льду встретятся ХК «Могилев» и ХК «Брест». Всю информацию можно узнать по телефону 0222 78−78−19.



Фото: vk.com/alehouse

На необычный концерт белорусскоязычной группы из Минска Martin S. приглашает всех желающих ирландский паб Ale House. Забронировать столик можно по телефону 0222 72−27−62. А познакомиться с творчеством группы тут и тут . Музыкальный вечер начнется в 21.00. Адрес заведения — улица Ленинская, 61. Вход — 8 рублей.

22 января



Фото: vk.com/id46332256

Подарить себе и своим друзьям время творчества, красоты звука, волшебства слов и мыслей, гармонии и радости можно будет на занятии по раскрытию природного голоса и обучению мантрам. Оно состоится в 18.00 в студии «Татья Йога» (Пожарный переулок, 5). Вы узнаете, как правильно пользоваться дыханием, как превратить выдох в качественный и красивый звук, от чего зависит чистота исполнения произведения, как влияет произношение на качество голоса. Организаторы обещают: если вы умеете говорить, петь вы точно сумеете. Обязательна запись по телефонам: +375 44 544−39−55, +375 29 727−23−17. Также вопросы можно задать тут .