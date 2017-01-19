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Ролики, йога, бизнес и хоккей. Куда сходить в Могилеве в выходные
Чтобы отдыхать не только телом, но и душой, выходные нужно проводить активно. Это может быть психологический тренинг, концерт хорошей группы или выброс адреналина на стадионе. Выбрать, куда же сходить в ближайший уикэнд, поможет наша афиша.
20 января
Духовный курс под названием «Счастье» проведет для могилевчан благотворительный фон Art of living. Программа объединяет все виды йоги, но основной акцент делается на работу с сознанием, что позволяет достичь внутренней гармонии, которая затем проецируется на окружающий мир. Включает уникальный комплекс дыхательных техник, физические упражнения йоги, практики расслабления и медитации, законы жизни и афоризмы мудрости (сутры). Узнать место и время проведения курса, а также записаться и задать вопросы можно по телефонам: +375 29 727−23−17, +375 44 544−39−55.
Яркое и незабываемое шоу для всех возрастов от лучших роллеров Могилева подготовил развлекательный центр «Базиллион». Всех пришедших по адресу улица Гагарина, 79 (ТРЦ «Е-сити») ожидают крутые трюки, презентация индивидуальных и групповых занятий на роллердроме, розыгрыш подарочных сертификатов на его посещение. А самые смелые смогут принять участие в шоу. Начало в 18.00, вход свободный. Дополнительную информацию ищите
Когда город засыпает, не до сна тем, кто проводит время в кафе-баре «Мафия». Ведь здесь начинаются «Ночные игры». Всех, кто придет сюда к 23.45 всю ночь ожидают игры в «Мафию», «Манчкин», покер и «Монополию», а также напитки, кальяны и аппетитные закуски. Находится заведение на улице Каштановой, 2А. Справки и заказ столиков по телефону +375 29 165−04−40. Все подробности
21 января
Впервые в Могилеве при поддержке бизнес-школы ИПМ пройдет бизнес-конференция «Эффективная презентация проекта, продукта, услуги» или PREZATODAY. Посетить ее будет полезно собственникам и учредителям, менеджерам, предпринимателям, специалистам IT, представителям сетевых компаний, стартаперам, фрилансерам и всем, кто хочет продать свою идею, услугу или продвинуть продукт. Участников ждет практический и максимально полезный материал по созданию продающих презентаций от Константина Владимирова-Журавского. Место проведения — ЗАО «Технологический парк Могилев» (улица Ленинская, 63), конференц-зал № 807. Начало в 9.30. Участие бесплатно. Подробнее о мероприятии можно узнать
Вторая игра стартовавшего 12 января чемпионата Республики Беларусь по хоккею с шайбой (экстралига) начнется в Ледовом дворце (улица Гагарина, 1) в 19.00. На льду встретятся ХК «Могилев» и ХК «Брест». Всю информацию можно узнать по телефону 0222 78−78−19.
На необычный концерт белорусскоязычной группы из Минска Martin S. приглашает всех желающих ирландский паб Ale House. Забронировать столик можно по телефону 0222 72−27−62. А познакомиться с творчеством группы
22 января
Подарить себе и своим друзьям время творчества, красоты звука, волшебства слов и мыслей, гармонии и радости можно будет на занятии по раскрытию природного голоса и обучению мантрам. Оно состоится в 18.00 в студии «Татья Йога» (Пожарный переулок, 5). Вы узнаете, как правильно пользоваться дыханием, как превратить выдох в качественный и красивый звук, от чего зависит чистота исполнения произведения, как влияет произношение на качество голоса. Организаторы обещают: если вы умеете говорить, петь вы точно сумеете. Обязательна запись по телефонам: +375 44 544−39−55, +375 29 727−23−17. Также вопросы можно задать
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