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Прогноз на день. Продолжит ли доллар рост на торгах 20 января

20.01.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
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На вчерашних торгах, как мы и предполагали, доллар вырос, а остальные валюты корзины подешевели. Сегодня же, как предполагает наш эксперт, евро немного восстановит свои позиции.

— Движение пары EUR/USD в четверг оказалось достаточно волатильным. Однако к концу дня пара вернулась к 1,0660, а в пятницу утром продолжила свой рост до 1,0680, — напоминает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Важной для валютного рынка макростатистики сегодня не ожидается.

С момента закрытия торгов на БВФБ в 12.00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке вырос с 1,0655 до 1,0680, или на 0,2%. Соответственно, можно ожидать незначительного роста евро относительно доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В четверг, несмотря на насыщенный новостями день, волатильность на рынке нефти была низкой, особенно на фоне движений предшествующих дней. Открывшись на отметке $ 54,65, нефть марки Brent выросла до $ 55,10, после чего снизилась к $ 54,30 и закончила день на $ 54,55. Утром пятницы Brent торговалась в диапазоне $ 54,65-$ 54,80 за баррель. Вечером ожидается традиционный отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось до 522 при общем тренде к их росту, действующему с мая прошлого года.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня совсем незначительно снизился, а доллар, соответственно, вырос, с 59,70 до 59,71 рос. рублей за доллар, или менее чем на 0,1%. Учитывая умеренный утренний рост нефти, торги долларом в Москве могут открыться его незначительным снижением.

— Наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — небольшой рост евро, и синхронное нейтральное поведение доллара и российского рубля на фоне минимального изменения валютной корзины, — делится прогнозом аналитик Вадим Иосуб.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Наш эксперт предполагает, что сегодня стоит стоит ожидать умеренного роста евро.

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