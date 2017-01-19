На 16-м километре трассы Минск — Гродно вечером 20 января ограничат движение автотранспорта. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Движение будет ограничено вблизи деревни Хатежино Минского района в направлении Гродно на полтора часа часа (с 19.00 до 20.30) и в направлении Минска на час (с 20.30 до 21.30). На этом участке дороги, на месте ранее произошедших ДТП с пострадавшими, запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.