﻿﻿ Вечером 20 января на трассе Минск - Гродно в Минском районе будет ограничено движение. 21.by
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Вечером 20 января на трассе Минск - Гродно в Минском районе будет ограничено движение

20.01.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
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На 16-м километре трассы Минск — Гродно вечером 20 января ограничат движение автотранспорта. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Движение будет ограничено вблизи деревни Хатежино Минского района в направлении Гродно на полтора часа часа (с 19.00 до 20.30) и в направлении Минска на час (с 20.30 до 21.30). На этом участке дороги, на месте ранее произошедших ДТП с пострадавшими, запланировано проведение следственного эксперимента.

Для исключения заторовых ситуаций ГАИ рекомендует автовладельцам планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Движение ограничат вблизи деревни Хатежино сначала в направлении Гродно, после - в обратном.

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