Первый темнокожий хоккеист в истории белорусской экстралиги Натан Робинсон рассказал о причинах скандального ухода из солигорского «Шахтера» и методах работы нового тренерского штаба горняков, которые шокировали канадского легионера.



Фото: ХК «Шахтер»

— Говорят, ты ушел после конфликта с Олегом Антоненко. Это правда?

— Если знаешь, так зачем спрашиваешь? Что случилось, то случилось. Не важно, что именно. Для меня и моей карьеры лучше уйти из «Шахтера». Хотя клубное руководство там отличное. В смысле — директор, генменеджер. Может, не всегда понимал их решения, но это и не мое дело. Сказал себе: я профессионал, приехал сюда играть в хоккей и больше ничего. Но когда ко мне — человеку, за плечами которого семнадцать лет карьеры и выступления в НХЛ — тренеры относятся неадекватно, как к юниору, пора уходить.

Цифры не лгут. Посмотрите на процент побед «Шахтера» в период, когда я был в команде. В Солигорске хорошие игроки, болельщики. Однако такое отношение к себе считаю неприемлемым. Мне уже 35, а не 20.

— А к тебе относились, как к двадцатилетнему?

— По-моему, они не уважают ветеранов. Я разочарован. Цыплаков же сам провел пять или шесть сезонов в НХЛ. Но как он обращается с хоккеистами…

Чувствовал, что нам не доверяют — не только мне, но и другим. При Андрее Гусове все было хорошо. Он долго работал в «Шахтере», становился с ним чемпионом Беларуси. Хоккеисты сражались за него на льду. Однако потом все неожиданно поменялось. В середине сезона мы победили «Юность» — а на следующий день услышали о смене тренера. Настоящий шок. Было ли это необходимо? Наверное, нет.

Пусть это не моя компетенция, но я оказался в центре ситуации. Нашел время, чтобы поехать в Беларусь — а тут пришли два человека и все разрушили. Это меня бесит, честно. Я эмоциональный человек. Ты слышал, что меня выгнали из клуба. Забавно, конечно. Вообще-то сам себе сказал: хватит!

Шла тренировка — в 35 лет хочется, чтобы со мной обращались как с профи. А тренеры смотрят на меня, как на 12-летнего мальчика и объясняют элементарно. Да если бы я не знал, что делать в большинстве, разве доиграл бы до нынешнего возраста? Мне же именно за это и платят! Статистика доказывает, что справляюсь хорошо. Команда выигрывала, добивалась результатов, и вдруг — бац! А время-то идет. В 26−27 лет можно было бы махнуть на все рукой. Но мне осталось в хоккее года три-четыре. Ну, может, больше — если повезет.



Фото: ХК "Шахтер"

— В общем, отношение тренерского штаба «Шахтера» тебя не устраивало.

— Да так обращались не только со мной, но и с другими игроками. Ненавижу проигрывать, усердно работаю на льду. Но тренировки, подготовка к матчам — все изменилось.

На занятиях мы всегда стояли и ждали, пока тренеры что-то там говорили сами себе. Никогда в карьере не сталкивался с тем, чтобы так много времени уделялось не самой игре, а болтовне. Будто мы какие-то юниоры или вообще дети.

Вкалываю на тренировках, стараюсь, а на меня постоянно орут. Зачем? Это смешно. Знаешь, в целом с коучами я веду себя покладисто. Слушаю, что они говорят. И когда пришли новые тренеры, сказали, что хотят поменять систему, ответил: хорошо, нет проблем. А потом Цыплаков вдруг сказал, что мне не хватает страсти.

— Когда?

— Как только пришел. Прошла только одна встреча. Я подумал: что?! Да он толком и не видел, как я играю. При Гусове в пяти матчах набрал девять очков. 35-летний ветеран нашел время, приехал, усердно работает ради блага команды. А ему такое говорят. Несправедливо!

Цыплаков не спросил: как дела, откуда ты? Нет, сразу: Робинсон, нет страсти, ты не отбиваешь шайбу лицом. Невероятно! В Канаде было бы анекдотом, начни тренер так общаться с профессиональным хоккеистом. Для канадца услышать подобное — это словно тебя назвали дерьмом. Нет страсти!

Прошел один матч, причем неплохой. И вдруг ни с того ни с сего слышу эти слова. Ну зачем нагнетать обстановку? Ты новый коуч, тебе надо наладить атмосферу… Я был обескуражен — Цыплаков выступал в НХЛ и вроде должен понимать, как общаться с игроками.

— Правда, что ты любил проводить время в ночных клубах и нередко возвращался в Солигорск лишь под утро?

— Кто такое сказал? Это ерунда, полная чушь.

— То есть проблем с дисциплиной у тебя не было?

— У тебя что, нет позитивных тем для разговора? Смотри, а то сейчас вообще повешу трубку. Вижу, ты пытаешься вытянуть из меня какой-то негатив. Лучше не надо.

— Правда, что можешь продолжить карьеру в «Юности»?

— Сейчас идут переговоры. Интерес есть, причем с обеих сторон. Но мне надо время, чтобы немного успокоиться и изучить варианты. «Юность» — лучший клуб экстралиги. Они и так хорошо играют, состав укомплектован. Не думаю, что я им так уж непременно нужен, но это вариант, который надо рассмотреть. Есть опции и в других странах.



Instagram Натана Робинсона

35-летний канадец Натан Робинсон был первым темнокожим хоккеистом в истории белорусской экстралиги.

«К сожалению, его интересы пошли вразрез с интересами команды. И поэтому мы приняли решение расстаться с Робинсоном», — так прокомментировал уход легионера главный тренер «Шахтера» Владимир Цыплаков.

Натан Робинсон, примкнувший к солигорской дружине по ходу нынешнего сезона, успел провести за «Шахтер» в чемпионате Беларуси 17 матчей и набрать 14 (5+9) бомбардирских баллов при 19 минутах штрафа и показателе полезности «+6».

Под руководством Владимира Цыплакова, возглавившего команду в начале декабря 2016-го, солигорский «Шахтер» потерпел 8 поражений в 11 матчах. Примечательно, что в 9 матчах под началом Цыплакова Робинсон набрал 5 (1+4) бомбардирских баллов и был самым результативным игроком команды на этом отрезке. 4 (1+3) очка за аналогичный период набрал Артем Демков, 4 (0+4) — партнер Робинсона по звену Артем Левша.

В прошлом сезоне Натан Робинсон выступал во втором дивизионе чемпионата Чехии за пражскую «Славию». Ранее долго выступал в Германии за «Мангейм», «Айсберен» и «Кельн», в Финляндии — за «Блюз», а также за австрийскую «Виенну Кэпиталс» и британские «Ноттингем» и «Белфаст». Трехкратный чемпион Германии (2007−2009), вице-чемпион Финляндии (2011).

В Северной Америке играл за фарм-клубы «Детройта», «Тампы» и «Бостона». Есть в его насыщенной биографии и 7 матчей в НХЛ (5 — за «Детройт» и 2 — за «Бостон»).