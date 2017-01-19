﻿ В Украине прекратили строить забор на границе с Россией из-за отсутствия финансирования. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Украине прекратили строить забор на границе с Россией из-за отсутствия финансирования

20.01.2017 09:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В Украине прекратили строить забор на границе с Россией из-за отсутствия финансирования

фото: news.mail.ru

Губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» — возведение забора на границе с Россией.

Об этом в четверг, 19 января, она сказала на пресс-конференции, передает агентство УНИАН.

По словам Светличной, в настоящее время денег хватает только на то, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии уже возведенные фортификационные сооружения, пишет Lenta.ru. «Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то пока что продолжаться он не будет. Нет финансирования этого проекта», — сказала она.

В сентябре 2016-го глава украинской партии «Народный фронт», бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк пожаловался на недофинансирование и медленное строительство так называемого Европейского вала — стены на границе с Россией.

В июле депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о провале проекта. По словам Березы, разрекламированный Яценюком забор выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Проект «Стена» в сентябре 2014 года инициировал Яценюк. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 млн долларов).

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» — возведение забора на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Где провести вечера с пятницы по воскресенье в Минске: 11 вариантов до 10 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика