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В Украине прекратили строить забор на границе с Россией из-за отсутствия финансирования
20.01.2017 09:43 — Разное | Ежедневник
фото: news.mail.ru
Губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» — возведение забора на границе с Россией.
Об этом в четверг, 19 января, она сказала на пресс-конференции, передает агентство УНИАН.
По словам Светличной, в настоящее время денег хватает только на то, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии уже возведенные фортификационные сооружения, пишет
В сентябре 2016-го глава украинской партии «Народный фронт», бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк пожаловался на недофинансирование и медленное строительство так называемого Европейского вала — стены на границе с Россией.
В июле депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о провале проекта. По словам Березы, разрекламированный Яценюком забор выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.
Проект «Стена» в сентябре 2014 года инициировал Яценюк. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 млн долларов).
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Губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» — возведение забора на...
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