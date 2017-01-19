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Губернатор Харьковской области Юлия Светличная заявила, что из-за нехватки средств в регионе приостановлена реализация проекта «Стена» — возведение забора на границе с Россией.

Об этом в четверг, 19 января, она сказала на пресс-конференции, передает агентство УНИАН.

По словам Светличной, в настоящее время денег хватает только на то, чтобы поддерживать в надлежащем состоянии уже возведенные фортификационные сооружения, пишет Lenta.ru . «Закупается, насколько мне известно, отдельная техника, передается нашими международными партнерами. Что касается дальнейшей работы этого проекта, то пока что продолжаться он не будет. Нет финансирования этого проекта», — сказала она.

В сентябре 2016-го глава украинской партии «Народный фронт», бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк пожаловался на недофинансирование и медленное строительство так называемого Европейского вала — стены на границе с Россией.

В июле депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил о провале проекта. По словам Березы, разрекламированный Яценюком забор выглядит как огородная решетка, которая не остановит даже дикого кролика.

Проект «Стена» в сентябре 2014 года инициировал Яценюк. Согласно плану, госграница с Россией на протяжении почти двух тысяч километров должна быть оборудована противотанковыми рвами, наблюдательными вышками, средствами сигнализации, а также опорными пунктами для пограничников. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 млн долларов).