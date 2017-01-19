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МВД определило квоты на предоставление в Беларуси статуса беженцев
20.01.2017 09:22 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
Министерство внутренних дел установило распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси на 2017 год.
Постановление на этот счет от 30 декабря 2016 года №350 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает
Согласно документу, в нынешнем году зарегистрировать ходатайства о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси смогут 800 человек. Для Брестской области установлена квота в 135 человек, для Витебской и Гомельской — по 170, для Гродненской — 95, для Минской и Могилевской — по 115.
Как сообщалось ранее, ЕС выделит Беларуси 7 млн евро для строительства миграционных центров, в которых будут размещаться иностранные граждане, прибывшие в страну незаконно.
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Министерство внутренних дел установило распределительные квоты регистрации ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси на...
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