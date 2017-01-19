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Футболист сборной Беларуси перебрался из украинского клуба в российский

20.01.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Защитник футбольной сборной Беларуси Михаил Сиваков, покинувший луганскую «Зарю», провел первый матч в составе российского «Оренбурга», сообщает корреспондент БЕЛТА.


Михаил Сиваков. Фото: vk.com

19 января в турецком Белеке в своем дебютном поединке за новый клуб Сиваков играл вместе с еще двумя белорусами — голкипером Александром Гутором и полузащитником Павлом Нехайчиком против «Кайрата».

Белорусские футболисты, которые провели на поле первую половину игры, не смогли помочь оренбуржцам добиться положительного результата — товарищеская встреча закончилась крупной победой казахстанского клуба со счетом 3:0.

Футболисты «Оренбурга» в этом сезоне дебютировали в российской премьер-лиге. После первой части чемпионата России ФК «Оренбург» занимает 14-е место среди 16 команд, набрав в 17 проведенных матчах 12 очков (2 победы, 6 ничьих, 9 поражений; разница мячей — 11−21).

Российское первенство возобновится в начале весны — 4 марта «Оренбург» примет на своем поле соседа по турнирной таблице тульский «Арсенал», который тоже имеет в своем активе 12 очков. Сегодня футболисты «Арсенала» также провели контрольный поединок в Белеке, сыграв вничью с участником Лиги чемпионов болгарским клубом «Лудогорец» — 1:1. В составе тульской команды выступает бывший игрок борисовского БАТЭ Анри Хагуш.

 
 
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Защитник футбольной сборной Беларуси Михаил Сиваков, покинувший луганскую "Зарю", провел первый матч в составе российского "Оренбурга".

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