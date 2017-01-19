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Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев двойного наезда на пешехода в Пуховичском районе
Следственные органы ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход.
Авария произошла 15 декабря, около 06.30, на участке трассы между деревнями Зазерка и Зазерье Пуховичского района: 54-летнюю местную жительницу
В результате ДТП женщина получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где позже умерла.
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Авария произошла 15 декабря, около 06.30, на участке трассы между деревнями Зазерка и Зазерье.
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