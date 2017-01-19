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Внимание, розыск: следствие ищет очевидцев двойного наезда на пешехода в Пуховичском районе

20.01.2017 10:14 — Разное | Tut.by  
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Следственные органы ищут свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход.

Авария произошла 15 декабря, около 06.30, на участке трассы между деревнями Зазерка и Зазерье Пуховичского района: 54-летнюю местную жительницу сбили два автомобиля — Opel Zafira и Opel Vectra.

В результате ДТП женщина получила тяжелейшие травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение больницы, где позже умерла.

Пуховичский РОСК просит свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого наезда, обратиться по адресу: Минская область, город Марьина Горка, улица Красноармейская, 11/2, либо сообщить об этом по телефонам: 8 01713 21−559 или 47−090.

 
 
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Авария произошла 15 декабря, около 06.30, на участке трассы между деревнями Зазерка и Зазерье.

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